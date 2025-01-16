شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء

توفي حارس مرمى برازيلي ناشئ إثر ارتطام الكرة بصدره بقوة بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء خلال إحدى الحصص التدريبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إديسون لوبيز البالغ من العمر 16 عاما ويلعب لأحد فرق الهواة في البرازيل توفي في المستشفى بعد انهياره على الأرض عقب تصديه لركة جزاء.

ويظهر في مقطع فيديو راج على منصة "إكس" لوبيز وقد فقد توازنه بسبب الكرة القوية التي ارتطمت بصدره وتحديدا في منطقة القفص الصدري والحجاب الحاجز، قبل أن يسقط على الأرض.

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco — 98 FM Natal (@98FMNatal) January 10, 2025

وفي تفاصيل صادمة أخرى، أكدت "ماركا" أن لوبيز الذي توفي الأسبوع الماضي، استغرق نقله إلى المستشفى حوالي 11 ساعة بعد أن سلكت سيارة الإسعاف طرقا ريفية في ولاية أمازوناس البرازيلية.

وفي الوقت الذي وصل فيه لوبيز إلى المستشفى عند الساعة 12:15 ظهر اليوم التالي بالتوقيت المحلي لم يكن يُظهر علامات حيوية، ليتم تأكيد وفاته.

إعلان

يذكر أن لوبيز لم يكن يعاني سابقا من أي أمراض تتعلق بالقلب، لكنه أخبر عائلته أن يشعر بآلام في صدره قبل ذهابه إلى التدريب وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال طبيب برازيلي يُدعى كوتا جونيور إن وفاة لوبيز "ربما كانت نتيجة لرجفة قلبية، وهي حالة نادرة ومميتة محتملة تحدث عندما تتسبب ضربة قوية فوق القلب مباشرة إلى خلل في وظائفه الطبيعية".

Tragedia en el futbol de Brasil 🙏🙏#VIDEO Murió joven brasileño de 16 años luego de que paró un penalti con el pechohttps://t.co/vGiE9lMn1o — De10Sports (@De10Sports) January 15, 2025

من جهته، كتب شقيق لوبيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم البرازيل كلها حزينة، لم أكن أتخيل أنك ستودعنا بهذه الطريقة".

وأضاف "كنت دائما شخصا سعيدا ومخلصا، أنا آسف لرؤيتك ترحل عنا هكذا، لكنك ذهبت وأنت تفعل أكثر شيء تحبه".

وفي جنازة أديسون لوبيز ارتدى أقاربه قميص فريق غريميو البرازيلي، الذي كان الحارس الراحل واحدا من أبرز مشجعيه.