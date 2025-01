شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء

توفي حارس مرمى برازيلي ناشئ إثر ارتطام الكرة بصدره بقوة بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء خلال إحدى الحصص التدريبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إديسون لوبيز البالغ من العمر 16 عاما ويلعب لأحد فرق الهواة في البرازيل توفي في المستشفى بعد انهياره على الأرض عقب تصديه لركة جزاء.

ويظهر في مقطع فيديو راج على منصة "إكس" لوبيز وقد فقد توازنه بسبب الكرة القوية التي ارتطمت بصدره وتحديدا في منطقة القفص الصدري والحجاب الحاجز، قبل أن يسقط على الأرض.

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco

— 98 FM Natal (@98FMNatal) January 10, 2025