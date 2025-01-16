برشلونة يعلن بيع مقاعد في ملعب "الكامب نو"

أعلن نادي برشلونة الإسباني -اليوم الخميس- رسميا إتمامه صفقة بيع مقاعد الشخصيات المهمة "VIP" في ملعبه الجديد سبوتيفاي كامب نو.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد فيه بيع إجمالي 475 مقعدا لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط التي تُعد سوقا كبيرا لهذا النوع من المنتجات وبمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

💺 El BARÇA anuncia la venta de 475 ASIENTOS VIP del CAMP NOU. 💰 Ha cerrado la operación con dos inversores de Oriente Medio por un plazo máximo de 30 años. pic.twitter.com/4Wya4C8Nph — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 16, 2025

وجاء في البيان "يُعلن برشلونة عن بيع مقاعد الشخصيات المهمة في ملعب كامب نو ضمن خطة عمل عليها النادي خلال الأشهر الأخيرة من أجل تحقيق الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني".

وأضاف "تمثل هذه الصفقة نموذج العمل الخاص بتسويق هذه القواعد وإدارة منتجات الضيافة عبر اتباع التوجهات التسويقية التي اعتمدتها مؤسسات رياضية أخرى في العالم".

وتابع البيان "بالنسبة لبرشلونة، تمثل هذه العملية إنشاء أصل جديد يعتمد على نموذج عمل يتيح للمستثمرين شراء مقعد VIP ثم استخدامه أو تسويقه بأنفسهم، هذا يساعد النادي على تقليل المخاطر المرتبطة بتسويق هذا النوع من المقاعد حيث يتم ضمان الإيرادات طوال مدة الانتفاع".

Barcelona oficializó venta de asientos VIP con un nuevo modelo de negocio https://t.co/3aGa0VZnn1 — La Patilla (@la_patilla) January 16, 2025

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وأوضح أن المستثمرين يدفعون ما يلي:

رسوم الرخصة لاستخدام المقعد طوال مدة العقد.

سعر المقعد VIP لكل موسم.

وتضمنت الصفقة بنودا سرية تهدف إلى الحفاظ على التنافس التسويقي بين المستثمرين، مع الإشارة إلى أن هذه البنود جاءت بناء على طلبهم، كما حدث في صفقات مشابهة للنادي مثل تمويل مشروع "بارسا إسباي".

وشدد البيان على أن النادي "أرسل الوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقيات إلى رابطة الدوري الإسباني قبل منتصف ليل 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".

وتابع "الأرباح الناتجة عن هذه المقاعد ستساعد النادي على توفير جزء كبير من المبلغ المحدد لسداد ديون ملعب سبوتيفاي كامب نو للمستثمرين في مشروع بارسا إسباي قبل حلول الموعد الأول للسداد المقرر خلال موسم 2025-2026″، ولم يتطرق البيان إلى القيمة المالية للصفقة.

🙌Los palcos VIP del Camp Nou ya son de Oriente Medio La operación permite al Barcelona entrar dentro de la norma 1:1 de LaLiga🔴🔵 ✍@tjcope https://t.co/KPzMOckX04 — COPE (@COPE) January 16, 2025

يُذكر أنه بهذه الصفقة نجحت إدارة برشلونة في الالتزام بقاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف، كما أعادت تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بعد أزمة تدخّل فيها المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.