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برشلونة يعلن بيع مقاعد في ملعب "الكامب نو"

BARCELONA, SPAIN - MAY 20: General view of the inside of the stadium during the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Real Sociedad at Spotify Camp Nou on May 20, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
برشلونة أعلن بيع إجمالي 475 مقعدا لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط (غيتي)
16/1/2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني -اليوم الخميس- رسميا إتمامه صفقة بيع مقاعد الشخصيات المهمة "VIP" في ملعبه الجديد سبوتيفاي كامب نو.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد فيه بيع إجمالي 475 مقعدا لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط التي تُعد سوقا كبيرا لهذا النوع من المنتجات وبمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

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وجاء في البيان "يُعلن برشلونة عن بيع مقاعد الشخصيات المهمة في ملعب كامب نو ضمن خطة عمل عليها النادي خلال الأشهر الأخيرة من أجل تحقيق الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني".

وأضاف "تمثل هذه الصفقة نموذج العمل الخاص بتسويق هذه القواعد وإدارة منتجات الضيافة عبر اتباع التوجهات التسويقية التي اعتمدتها مؤسسات رياضية أخرى في العالم".

وتابع البيان "بالنسبة لبرشلونة، تمثل هذه العملية إنشاء أصل جديد يعتمد على نموذج عمل يتيح للمستثمرين شراء مقعد VIP ثم استخدامه أو تسويقه بأنفسهم، هذا يساعد النادي على تقليل المخاطر المرتبطة بتسويق هذا النوع من المقاعد حيث يتم ضمان الإيرادات طوال مدة الانتفاع".

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وأوضح أن المستثمرين يدفعون ما يلي:

  • رسوم الرخصة لاستخدام المقعد طوال مدة العقد.
  • سعر المقعد VIP لكل موسم.

وتضمنت الصفقة بنودا سرية تهدف إلى الحفاظ على التنافس التسويقي بين المستثمرين، مع الإشارة إلى أن هذه البنود جاءت بناء على طلبهم، كما حدث في صفقات مشابهة للنادي مثل تمويل مشروع "بارسا إسباي".

وشدد البيان على أن النادي "أرسل الوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقيات إلى رابطة الدوري الإسباني قبل منتصف ليل 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".

وتابع "الأرباح الناتجة عن هذه المقاعد ستساعد النادي على توفير جزء كبير من المبلغ المحدد لسداد ديون ملعب سبوتيفاي كامب نو للمستثمرين في مشروع بارسا إسباي قبل حلول الموعد الأول للسداد المقرر خلال موسم 2025-2026″، ولم يتطرق البيان إلى القيمة المالية للصفقة.

يُذكر أنه بهذه الصفقة نجحت إدارة برشلونة في الالتزام بقاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف، كما أعادت تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بعد أزمة تدخّل فيها المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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