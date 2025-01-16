موعد مباراة النصر ضد التعاون بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد مضيفه التعاون في الجولة الـ15 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وتبدأ الساعة 20:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة للمباراة

SSC1 HD (تعليق عيسى الزدجالي).

SSC1 SD (تعليق مشاري القرني).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل النصر المباراة وهو متفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 31 انتصارا مقابل 8 انتصارات فقط للتعاون، وانتهت 4 مباريات فقط بالتعادل.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، ويحتل النصر المركز الثالث (28 نقطة)، ويأتي التعاون بالمرتبة الثامنة (21 نقطة).