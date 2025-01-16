يوم قال ميسي لنيمار: سأجعلك الأفضل في العالم

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي عن تفاصيل حوار جمعه مع صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي، قبل رحيل الأول عن برشلونة قبل سنوات.

وغادر نيمار برشلونة صيف 2017 نحو سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال قياسية ما زالت الأغلى في التاريخ حتى الآن، إذ بلغت 222 مليون يورو.

وأقر اللاعب -خلال مقابلة مع مواطنه البرازيلي روماريو- بأن ميسي وعده بمساعدته كي يصبح اللاعب الأفضل في العالم، إن بقي في برشلونة.

وقال نيمار "قبل رحيلي عن برشلونة بأسبوع أتاني ميسي وقال لي لماذا تريد الرحيل؟ هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟".

Neymar no podcast “De cara, com o cara”, da Romário TV, no YouTube, sobre sua saída do Barcelona. "O Messi chegou pra mim e me disse…. Você tá indo embora porque? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo." 📽️: Romário TVpic.twitter.com/rjSqPEUaS3 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 16, 2025

وأضاف اللاعب البالغ من العمر حاليا 32 عاما "ميسي قال لي سأجعلك الأفضل في العالم".

ونشرت قناة روماريو تي في (Romario TV) على منصة يوتيوب لقطات تشويقية للحوار المرتقب بين روماريو ونيمار، وفيه تحدث الثاني عن الكثير من الأمور في حياته الكروية من بينها حواره مع ميسي.

إعلان

وتزامل نيمار وميسي في برشلونة لمدة 4 مواسم (2013-2014 حتى 2016-2017) بالإضافة إلى موسمين آخرين في باريس سان جيرمان (2021-2022 و2022-2023).

ومن بين أكبر إنجازات الثنائي مع الفريق الكتالوني فوزه بالثلاثية التاريخية موسم 2014-2015: الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وخلال المقابلة ذاتها، أكد نيمار أنه وصل إلى ذروة مستواه الفني في الفترة التي ارتدى فيها قميص سان جيرمان (2017 حتى 2023) قبل رحيله إلى الهلال السعودي.

وعلى مدار 6 مواسم، خاض نيمار مع فريق العاصمة الفرنسية بجميع البطولات سجل خلالها 118 هدفا وقدم 77 تمريرة حاسمة، ليتجاوز أرقامه مع برشلونة حيث لعب مع "البلوغرانا" 186 مباراة بجميع المنافسات وأحرز 105 أهداف وأهدى زملاءه هناك 76 تمريرة ساحرة في 4 مواسم.

ألقاب نيمار مع برشلونة (9):

الدوري الإسباني (مرتين)

كأس ملك إسبانيا (3 مرات)

كأس السوبر الإسباني (مرة واحدة)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

ألقاب نيمار مع سان جيرمان (14):

الدوري الفرنسي (5 مرات)

كأس فرنسا (3 مرات)

كأس السوبر الفرنسي (4 مرات)

كأس الرابطة الفرنسية (مرتين)

ويرى البعض أن مستوى نيمار تراجع بشكل كبير منذ مغادرته برشلونة، وأنه كان بإمكانه المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية إن استمر مع الفريق الكتالوني الذي كان يضم العديد من النجوم حين رحل عنه عام 2017.

اللافت أن ميسي نفسه غادر برشلونة نحو سان جيرمان عام 2021 بعد انتهاء عقده مع "البارسا" ويبدو أنهما سيجتمعان للمرة الثالثة مع إنتر ميامي، مع تزايد التقارير التي تشير إلى رغبة النادي الأميركي بضم اللاعب البرازيلي.

ويعيش نيمار حاليا موسمه الثاني والأخير مع الهلال، وسط الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب حول وجهته المقبلة.