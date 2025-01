يوم قال ميسي لنيمار: سأجعلك الأفضل في العالم

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي عن تفاصيل حوار جمعه مع صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي، قبل رحيل الأول عن برشلونة قبل سنوات.

وغادر نيمار برشلونة صيف 2017 نحو سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال قياسية ما زالت الأغلى في التاريخ حتى الآن، إذ بلغت 222 مليون يورو.

وأقر اللاعب -خلال مقابلة مع مواطنه البرازيلي روماريو- بأن ميسي وعده بمساعدته كي يصبح اللاعب الأفضل في العالم، إن بقي في برشلونة.

وقال نيمار "قبل رحيلي عن برشلونة بأسبوع أتاني ميسي وقال لي لماذا تريد الرحيل؟ هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟".

Neymar no podcast “De cara, com o cara”, da Romário TV, no YouTube, sobre sua saída do Barcelona.

"O Messi chegou pra mim e me disse…. Você tá indo embora porque? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo."

📽️: Romário TVpic.twitter.com/rjSqPEUaS3

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 16, 2025