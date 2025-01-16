لاعب أرجنتيني سابق: اللعب إلى جانب ميسي "لا يُطاق"

اعترف الأرجنتيني أوسكار أوستاري أن اللعب بجانب مواطنه ليونيل ميسي كان "لا يطاق" في بعض الأحيان بسبب شغفه بالفوز، حتى إن موقفه صدم بعض زملائه في الفريق.

وشارك حارس المرمى المخضرم غرفة تبديل الملابس مع ميسي في منتخب الأرجنتين، وخلال الموسم الماضي مع إنتر ميامي. وأشاد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بميسي قائد منتخب التانغو" الحالي، وقال لدي سبورتس (DSports): إن المهارة المذهلة لصانع الألعاب ليست مصادفة".

وقال أوستاري، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، "ميسي يتمتع بقدرة تنافسية لا تطاق، وهو لا يصدق في كل شيء. هناك زملاء في الفريق لم يسبق لهم رؤيته من قبل وهم مندهشون. لا شيء يأتي من قبيل المصادفة. تلاحظ أن حياته هي كرة القدم والتدريب والتمتع بصحة جيدة، وإثبات نفسه كل يوم".

ورغم أن أوستاري وميسي كانا زميلين في منتخب الأرجنتين بين عامي 2007 و2012، فإنهما نادرا ما لعبا معا على أرض الملعب في الوقت نفسه. وكان اللاعبان ضمن فريق الشباب عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم تحت 20 عاما في 2005.

شارك أوستاري في مباراتين وديتين فقط مع الأرجنتين، في حين خاض ميسي 191 مباراة دولية سجل خلالها 112 هدفا، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية الأولمبية وكأس العالم في قطر 2022.

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وبعد رحيله عن فريق أوداكس إيتاليانو التشيلي، وقع أوستاري عقدا مع إنتر ميامي حتى نهاية الموسم في سبتمبر/أيلول 2024، لينضم إلى مواطنه في الولايات المتحدة. ولم يشارك مع النادي سوى مرة واحدة، في فوز 1-0 على نيو إنغلاند ريفولوشن في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ومع ذلك، كان أوستاري وميسي ضمن تشكيلة المباراة عندما فاز ميامي بلقب درع المشجعين في نهاية موسم الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه 3-2 على كولومبوس كرو، وحسم ميسي المباراة بهدفين في الشوط الأول، وشاهد أوستاري المباراة من مقاعد البدلاء.

وعاد ميسي للتدريبات هذا الأسبوع، حيث يبدأ فريق المدرب خافيير ماسكيرانو استعداداته قبل انطلاق الدوري الأميركي في عام 2025. ويرتبط "البلوغا" بعقد مع ميامي حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، ولا تزال خطوته التالية غير واضحة.