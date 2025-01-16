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غولر وإندريك يعانيان التهميش في ريال مدريد

كومبو بين اردا غولر - اندريك
غولر (بمين) وإندريك لا يحظيان بثقة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (غيتي)
16/1/2025-|آخر تحديث: 16/1/202509:28 م (توقيت مكة)

يعاني التركي أردا غولر والبرازيلي إندريك الثنائي الموهوب في ريال مدريد الإسباني من تهميش واضح من قبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي في الفترة الأخيرة.

وجلس غولر (19 عاما) وإندريك (18 عاما) على مقاعد البدلاء في 3 مباريات من أصل 4 خاضها ريال مدريد منذ بداية العام الجاري، آخرها في كأس السوبر الإسباني حيث لم يظهر اللاعبان على الإطلاق ضد ريال مايوركا في نصف النهائي وبرشلونة في النهائي.

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وعن الوضع الحالي للاعبين، قالت صحيفة "آس" الإسبانية "إن جوهرتي ريال مدريد فقدتا مكانتهما في الفريق، اثنان من الأسماء اللامعة في الفريق الملكي لا يحظيان باهتمام أنشيلوتي".

وترى الصحيفة أن غولر وإندريك كانا يستحقان الحصول على بعض الدقائق في النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني، لكنهما عادا من مدينة جدة كما ذهبا إليها (صفر من الدقائق).

وعلاوة على ذلك لم يشاركا إلا في 90 دقيقة فقط بالمباريات الأربع التي لعبها ريال مدريد في عام 2025، وكان ذلك في انتصار الملكي على ديبورتيفو مينيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

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في تلك المباراة سجل غولر هدفين من أصل 5 هز فيها ريال مدريد شباك منافسه القادم من الدرجة الرابعة، في حين كان إندريك قريبا من ذلك، لكن حارس المرمى فران مارتينيز وقف سدا منيعا أمامه.

ورغم إمكانيات الثنائي الشاب التي تلبي رغبة أنشيلوتي من حيث الالتزام بالواجبات الدفاعية وما يمكنهما تقديمه في الخط الأمامي، فإنهما لم يحصلا على أي دقائق ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وأمام مايوركا وبرشلونة في السوبر الإسباني.

ووصفت الصحيفة الإسبانية حال اللاعبين بأنهما "أصبحا شفافين بالنسبة لأنشيلوتي"، بمعنى أنه لا يراهما ولا يعتمد عليهما على الإطلاق.

إندريك شارك في 250 دقيقة مع ريال مدريد فقط هذا الموسم (غيتي)

وربما يحظى غولر وإندريك بدقائق خلال مباراة الليلة ضد سيلتا فيغو في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا، والمقررة على ملعب سانتياغو برنابيو.

وإذا حدث ذلك، أو لم يتم، فإن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك لاعبين آخرين في ريال مدريد يحظون بثقة أنشيلوتي سواء بالاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية أو حتى في التبديلات، وفق "آس".

وعن ذلك كتبت الصحيفة "شيئا فشيئا يفقد غولر وإندريك وزنهما في الفريق، لكنهما يستحقان المزيد من دقائق اللعب في جميع المسابقات"، خاصة أن الثنائي لن يغادر ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

غولر لعب 766 دقيقة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات (الأناضول)

وخلال الموسم الحالي لعب غولر 21 مباراة بجميع البطولات بواقع 766 دقيقة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

أما إندريك فحظي بمباريات أقل من غولر، وظهر في 16 مباراة بمختلف المسابقات بواقع 250 دقيقة فقط، هز فيها شباك المنافسين مرتين وقدّم تمريرة حاسمة.

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المصدر : الصحافة الإسبانية

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