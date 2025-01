شاهد.. حكم يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بقرار غير مسبوق

دخل الحكم روبرت جونز تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باعتباره أول حكم يرفض طرد لاعب بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو "فار".

وشهدت مباراة تشلسي وضيفه بورنموث، أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ21 من البريميرليغ لقطة أثارت جدلا كبيرا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الويلزي ديفيد بروكس، لاعب بورنموث، تدخّل بقوة مفرطة على نظيره الإسباني مارك كوكوريلا ظهير تشلسي، لكن الحكم جونز رفض إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

It gets worse every time I see it. You are a disgrace to every single football club in this league and I’ll happily say piss off from all 20 teams @FA_PGMOL 👋 pic.twitter.com/I66DjqfIzy — Uber Chelsea FC (@UberChelseaFC_) January 15, 2025

واستدعى طاقم تقنية "الفار" جونز من أجل متابعة اللقطة عبر الشاشة، حيث أوصاه "بإمكانية إشهار البطاقة الحمراء بسبب السلوك العنيف".

لكن وبعد مشاهدة اللقطة عدة مرات خالف جونز توصية حكم الفيديو المساعد ومنح بروكس بطاقة صفراء بدل الحمراء.

Should David Brooks have been sent off? 🟥 Referee Rob Jones was sent to the VAR monitor after Brooks caught Marc Cucurella… and issued yellow, not red.#CHEBOU pic.twitter.com/9dFTVv4hH4 — Match of the Day (@BBCMOTD) January 14, 2025

وعلى الفور أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي توضيحا لما حدث عبر "إكس".

ونشرت الرابطة بيانا مقتضبا قالت فيه "أوصت (الفار) بإجراء مراجعة على أرض الملعب لاحتمال طرد بروكس بسبب سلوكه العنيف".

#CHEBOU – 53’ VAR recommended an on-field review for a possible red card to Brooks for violent conduct. Upon review, the referee deemed that the challenge on Cucurella was a reckless action and not violent conduct – and issued a yellow card to Brooks. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) January 14, 2025

وتابعت "بعد المراجعة اعتبر الحكم أن التدخل على كوكوريلا كان تصرفا متهورا وليس سلوكا عنيفا، وعليه منح بروكس البطاقة الصفراء".

وأكدت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يرفض فيها حكم إشهار البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأوضحت أن هذا القرار هو الأول في جميع الحالات الذي يخالف فيه حكم ساحة توصيات "الفار" في موسم 2024-2025.

وأنقذ رييس جيمس فريقه تشلسي من الخسارة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة.

وذكرت "ذا صن" أن تشلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وتعادل 3 مرات (إيفرتون وكريستال بالاس وبورنموث)، وخسر مرتين من فولهام وإيبسويتش تاون.

ويحتل "البلوز" المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 37 نقطة، ويبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 10 نقاط علما بأن الثاني لعب مباراة أقل.