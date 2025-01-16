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شاهد.. حكم يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بقرار غير مسبوق

Soccer Football - Premier League - Chelsea v AFC Bournemouth - Stamford Bridge, London, Britain - January 14, 2025 Referee Robert Jones looks at the VAR monitor before AFC Bournemouth's David Brooks is shown a yellow card Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
الحكم روبرت جونز رفض توصية تقنية الفار خلال مباراة بورنموث وتشلسي (رويترز)
16/1/2025

دخل الحكم روبرت جونز تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باعتباره أول حكم يرفض طرد لاعب بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو "فار".

وشهدت مباراة تشلسي وضيفه بورنموث، أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ21 من البريميرليغ لقطة أثارت جدلا كبيرا.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الويلزي ديفيد بروكس، لاعب بورنموث، تدخّل بقوة مفرطة على نظيره الإسباني مارك كوكوريلا ظهير تشلسي، لكن الحكم جونز رفض إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

واستدعى طاقم تقنية "الفار" جونز من أجل متابعة اللقطة عبر الشاشة، حيث أوصاه "بإمكانية إشهار البطاقة الحمراء بسبب السلوك العنيف".

لكن وبعد مشاهدة اللقطة عدة مرات خالف جونز توصية حكم الفيديو المساعد ومنح بروكس بطاقة صفراء بدل الحمراء.

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وعلى الفور أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي توضيحا لما حدث عبر "إكس".

ونشرت الرابطة بيانا مقتضبا قالت فيه "أوصت (الفار) بإجراء مراجعة على أرض الملعب لاحتمال طرد بروكس بسبب سلوكه العنيف".

وتابعت "بعد المراجعة اعتبر الحكم أن التدخل على كوكوريلا كان تصرفا متهورا وليس سلوكا عنيفا، وعليه منح بروكس البطاقة الصفراء".

وأكدت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يرفض فيها حكم إشهار البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأوضحت أن هذا القرار هو الأول في جميع الحالات الذي يخالف فيه حكم ساحة توصيات "الفار" في موسم 2024-2025.

وأنقذ رييس جيمس فريقه تشلسي من الخسارة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v AFC Bournemouth - Stamford Bridge, London, Britain - January 14, 2025 AFC Bournemouth's David Brooks is shown a yellow card by referee Robert Jones Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
الحكم روبرت جونز اكتفى بمعاقبة لاعب بورنموث بالبطاقة الصفراء وليس الحمراء (رويترز)

وذكرت "ذا صن" أن تشلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وتعادل 3 مرات (إيفرتون وكريستال بالاس وبورنموث)، وخسر مرتين من فولهام وإيبسويتش تاون.

ويحتل "البلوز" المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 37 نقطة، ويبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 10 نقاط علما بأن الثاني لعب مباراة أقل.

المصدر : الصحافة البريطانية

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