شاهد.. الأهلي يهزم الريان ويتوج بدرع التحدي القطرية الإماراتية

أحرز شباب الأهلي لقب درع التحدي ضمن منافسات النسخة الثانية من الكأس السوبر الإماراتية-القطرية بعد فوزه على مضيفه الريان 3-1 اليوم الخميس في الدوحة.

ويدين شباب الأهلي بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي غويلهيرم بالا الذي كان وراء الهدفين الأول والثاني لمواطنه يوري سيزار (28) والإيراني سردار آزمون (52) قبل أن يسجل الثالث (90+7)، في حين سجل البرازيلي رينان فيكتور (41 بالخطأ في مرماه) هدف الريان.

وكانت المباراة الأولى بين 4 مباريات تقام بين 8 فرق من البلدين للفوز بـ4 ألقاب ضمن منافسات كأس السوبر الإماراتية-القطرية.

ثلاثية رائعة للفرسان في شباك الريان تمنح لقب درع التحدي لنادي شباب الأهلي 🏆 شاهد الأهداف ⚽️📹#السوبر_الإماراتي_القطري#شباب_الأهلي pic.twitter.com/Bfzl6HaHqZ — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 16, 2025

وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 2024، وأحرز شباب الأهلي لقب درع السوبر على حساب الدحيل القطري، في حين فاز مواطن الأخير العربي بالكأس السوبر على حساب الشارقة 1-0.

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وتضم النسخة الثانية إضافة إلى بطلي الدوري والكأس، وصيفي المسابقتين في البلدين.

ولعب شباب الأهلي والريان على درع التحدي بعدما احتلا المركز الثاني في الدوريين الإماراتي والقطري في الموسم الماضي.

ويلعب الجمعة النصر وصيف كأس الإمارات مع ضيفه قطر في دبي على لقب الكأس السوبر، ويلتقي السبت في الدوحة السد بطل الدوري القطري مع الوصل على لقب درع السوبر، وتختتم المباريات الأحد بلقاء الوحدة مع نظيره الوكرة على لقب كأس التحدي.