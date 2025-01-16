بالفيديو.. نادٍ فرنسي يوظف ميسي للسخرية من رونالدو

أكد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الأربعاء، تعاقده مع الأرجنتيني تياغو ألمادا، نجم الدوري الأميركي السابق، قادما من نادي بوتافوغو البرازيلي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

أعلن ليون عن التعاقد مع ألمادا في مقطع فيديو مضحك نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قام فيه بمحاكاة رسالة نصية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تتضمن سخرية غير مباشرة من كريستيانو رونالدو بعد تعليقاته المستفزة الأخيرة حول الدوري الفرنسي.

وجاء في نص الرسالة الموجهة من ميسي إلى مواطنه ألمادا "لا تستمع إلى كريستيانو، الدوري الفرنسي رائع".

يأتي ذلك بعدما أكد نجم النصر أن الدوري السعودي للمحترفين أكثر تنافسية وتحديا مقارنة بالدوري الفرنسي.

Un champion du monde peut en cacher un autre 🇦🇷 … pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

وفي حديثه خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2024 الشهر الماضي، أوضح رونالدو أن درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية كانت عاملا رئيسيا في تكوين رأيه.

وقال: "الدوري الفرنسي؟ بالطبع إنه أسوأ. لا أقول ذلك لأنني ألعب في المملكة العربية السعودية. يجب على الناس أن يذهبوا إلى هناك ويلعبون، ليروا كيف سيكون الحال. يجب أن يركضوا عدة مرات في درجات حرارة 38 و39 و40 درجة، فقط ليروا كيف سيكون الوضع. لا تصدقوا كلامي – اذهبوا إلى هناك وانظروا".

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وأضاف رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات "فقط في فرنسا يوجد باريس سان جيرمان، الباقي انتهى.

وتابع البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما "هذا رأيي. في فرنسا، باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي ينافس، آسف. الفرق الأخرى تنافس، حسنا. لكن باريس سان جيرمان هو الأقوى، لا أحد ينافسه".

يعد ألمادا البالغ من العمر 23 عاما لاعبا متكاملا مع منتخب الأرجنتين وشارك في 6 مباريات دولية وسجل هدفين.