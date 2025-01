فضيحة مراهنات تهز الليغا والبريميرليغ

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مدافع إشبيلية كيكي سالاس المتهم بالتورط في فضيحة مراهنات غير قانونية، استفاد منها أشخاص مقربون منه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر تدريب إشبيلية واعتقلت اللاعب المتهم بالحصول على بطاقات صفراء بطريقة متعمدة، حتى يربح مقربون منه أموالا بطريقة "مشبوهة".

وفتحت محكمة بمدينة إشبيلية تحقيقا حول اللاعب الذي تعمّد الحصول على 7 بطاقات صفراء في آخر 8 مباريات بالليغا من الموسم الماضي 2023-2024.

وفي وقت لاحق أطلقت الشرطة سراح اللاعب الذي أدلى بشهادته.

ويشتبه المحققون في أن أصدقاء وعائلة اللاعب شاركوا في حوالي 30 رهانا في 6 شركات مختلفة، وكانوا يحصلون على أرباح تصل إلى 10 آلاف يورو في الشهر الواحد.

وحسب "ماركا" فإن الشرطة الإسبانية تركّز على الجولات التسع الأخيرة من الدوري الإسباني للموسم الماضي، حيث لعب سالاس (22 عاما) 8 منها، وكان غيابه الوحيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقالت الصحيفة "الأمر المثير للريبة هو تكرار حصول اللاعب على البطاقات الصفراء في مواقف لعب كلها عادية".

وتلقى سالاس هذه البطاقات في مباريات خيتافي (الجولة 30)، لاس بالماس (31)، ريال بيتيس (33)، فياريال (35)، قادش (36)، أتلتيك بيلباو (37)، وأخيرا برشلونة في الجولة الـ38.

وكان موسم 2023-2024 هو الأول لكيكي سالاس مع فريق الكبار في إشبيلية، حيث بدأ الموسم على مقاعد البدلاء، لكن في منتصفه تمكن من الحصول على ثقة المدرب السابق كيكي سانشيز فلوريس فحجز مكانا ثابتا في التشكيل الأساسي.

وفي حالة مشابهة ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز يخضع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد للتحقيق، بعد اتهامه من قبل اتحاد اللعبة هناك بالحصول على بطاقات صفراء بطريقة متعمدة، والاستفادة من ذلك في المراهنات.

ويواجه باكيتا (27 عاما) تهما بالحصول على 4 بطاقات صفراء "مشبوهة" بين عامي 2022 و2023، كي يستفيد منها عشرات الأشخاص في بلاده.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي "عمل باكيتا بشكل مباشر للتأثير على المباريات من خلال السعي المتعمد للحصول على بطاقة صفراء من الحكم لغرض غير لائق، وهو التأثير على سوق المراهنات حتى يستفيد شخص واحد أو أكثر".

وتقدّر الصحافة الإنجليزية قيمة هذه المراهنات بنحو 100 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع لباكيتا في شهر مارس/آذار المقبل، وحتى ذلك الوقت سيلعب الدولي البرازيلي بشكل طبيعي مع وست هام يونايتد.

Lucas Paquetá has been charged by the FA with attempting to influence betting markets.

It’s alleged that he intentionally tried to receive a card in four games of the 2022-23 season. pic.twitter.com/fHQtLU2mXv

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2024