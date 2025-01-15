صورة تشير إلى الوجهة المقبلة لمحمد صلاح نجم ليفربول

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تشير إلى وجهة الدولي المصري القادمة.

وتظهر الصورة التي نشرها آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك، صورة لصلاح بقميص نادي الهلال السعودي في إشارة إلى قرب صلاح من الانضمام إلى صفوف "الزعيم"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعزيز صفوف النادي الهجومية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي عقد صلاح (32 عاما) مع "الريدز" في 30 يونيو/حزيران 2025، وهذا يعني أنه دخل الفترة الحرة من تعاقده بداية من الشهر الجاري، الأمر الذي يسمح له بالتفاوض والتعاقد مع أي ناد والانتقال إليه في الموسم الجديد مجانا ودون الحاجة لموافقة "الليفر".

وكرس "الفرعون المصري" نفسه أحد أساطير نادي ليفربول في ظل ما حققه من إنجازات فردية وجماعية منذ ارتدائه قميص الريدز في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك صلاح مع ليفربول في 369 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 225 هدفا وصنع 100 هدف، وتوج بـ8 بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب حصوله على جائزة الهداف في 3 مواسم.

إعلان

وكانت قرعة دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 وضعت الهلال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب أندية ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي ريد بول سالزبورغ النمساوي.