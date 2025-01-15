تفاصيل عرض الهلال السعودي الخرافي للنجم المصري محمد صلاح

نقلت شبكة القنوات الرياضية السعودية عن مصادر لم تسمها تفاصيل العرض الذي يقدمه الهلال السعودي للنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وكشفت القناة أن عرض "الزعيم" سيكون 300 مليون ريال سعودي (نحو 80 مليون دولار) لمدة موسمين بواقع 150 مليونا في الموسم الواحد.

وتابعت أن صلاح يتقاضى حاليا من ليفربول نحو 21 مليون دولار في الموسم.

ومضت بالقول إن "المفاوضات مفتوحة ومستمرة بين الهلال وليفربول حول إمكانية التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي وحاجة المدرب آرني سلوت لصلاح في الأشهر الستة المتبقية من عقده".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، نشر عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك صورة لصلاح بقميص نادي الهلال السعودي، في إشارة إلى قرب صلاح من الانضمام إلى صفوف "الزعيم"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعزيز صفوف النادي الهجومية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي عقد صلاح (32 عاما) مع "الريدز" في 30 يونيو/حزيران 2025، وهذا يعني أنه دخل الفترة الحرة من تعاقده بدءا من الشهر الجاري، الأمر الذي يسمح له بالتفاوض والتعاقد مع أي ناد والانتقال إليه في الموسم الجديد مجانا ودون الحاجة لموافقة "الليفر".

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وكرس "الفرعون المصري" نفسه أحد أساطير نادي ليفربول في ظل ما حققه من إنجازات فردية وجماعية منذ ارتدائه قميص الريدز في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك صلاح مع ليفربول في 369 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 225 هدفا وصنع 100 هدف، وتوّج بـ8 بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب حصوله على جائزة الهداف في 3 مواسم.

ويخوض الهلال دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب أندية ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي ريد بول سالزبورغ النمساوي.