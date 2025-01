ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لخلافة أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع قائمة مختصرة من 3 مدربين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة المدوية أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتتزايد الضغوط على أنشيلوتي الذي يواجه خطر الإقالة بسبب النتائج المتذبذبة لريال مدريد منذ بداية الموسم.

ويتخلف الفريق عن غريمه المحلي أتلتيكو ​​مدريد في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الـ20 في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بـ3 مباريات فقط في حملته الأوروبية.

كما عانى من هزيمة مذلة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن ريال مدريد لديه 3 مدربين تحت راداره في حال انفصاله عن أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشابي ألونسو هو أحد المدربين الذين يستهدفهم "الميرينغي" بعد النجاح المبهر الذي حققه مع باير ليفركوزن محليا بقيادته للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وقاريا بوصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وينظر ريال مدريد إلى لاعبه السابق على أنه المرشح الأول لخلافة المدرب الإيطالي.

🚨 Everyone inside Real Madrid knows that club's coach after Ancelotti will be Xabi Alonso. @La_SER pic.twitter.com/a9Z6SOwQCG

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 13, 2025