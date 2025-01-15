ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لخلافة أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع قائمة مختصرة من 3 مدربين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة المدوية أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتتزايد الضغوط على أنشيلوتي الذي يواجه خطر الإقالة بسبب النتائج المتذبذبة لريال مدريد منذ بداية الموسم.

ويتخلف الفريق عن غريمه المحلي أتلتيكو ​​مدريد في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الـ20 في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بـ3 مباريات فقط في حملته الأوروبية.

كما عانى من هزيمة مذلة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن ريال مدريد لديه 3 مدربين تحت راداره في حال انفصاله عن أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشابي ألونسو هو أحد المدربين الذين يستهدفهم "الميرينغي" بعد النجاح المبهر الذي حققه مع باير ليفركوزن محليا بقيادته للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وقاريا بوصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وينظر ريال مدريد إلى لاعبه السابق على أنه المرشح الأول لخلافة المدرب الإيطالي.

🚨 Everyone inside Real Madrid knows that club's coach after Ancelotti will be Xabi Alonso. @La_SER pic.twitter.com/a9Z6SOwQCG — Madrid Zone (@theMadridZone) January 13, 2025

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أما الخيار الثاني فهو راؤول الذي لعب أيضا للنادي، وكانت له مسيرة أسطورية معه، ويدير حاليا فريق ريال مدريد كاستيا، ووُصف بأنه "خبير في تاريخ النادي".

أما الخيار الثالث فهو زين الدين زيدان الذي سبق له تدريب الفريق وفاز معه بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وينظر للفرنسي كبديل حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بعد هزيمة برشلونة، قال المدرب الإيطالي المخضرم "يتعين علينا أن ننظر إلى الواقع، لم ندافع بشكل جيد، حاولنا الضغط بقوة والدفاع بتكتل منخفض، سجلوا الأهداف بسهولة، ولم نعمل بجد، جماعيا أو فرديا".

وأضاف "لقد خسرنا الكثير من المواجهات الثنائية، هذا يجعلنا حزينين وخائبين، لكن هذه هي كرة القدم، يتعين علينا أن نأخذ هذا الحزن إلى المنزل، أتفهم حزن جماهيرنا، نشعر بذلك، لكن يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونستعد للمباراة المقبلة، ونستعيد الحالة الجيدة التي كنا عليها".