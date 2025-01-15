أنشيلوتي يتهرب من أسئلة عن الهزيمة المنكرة أمام برشلونة و"يرغب بالرد"

ظهر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في حالة مزاجية غير جيدة قبل مباراته ضد سيلتا فيغو، وتهرب من الإجابة عن أسئلة حول الخسارة المنكرة 2-5 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية الأحد الماضي، قائلا "نرغب في الرد".

ويلعب ريال مدريد على ملعبه ضد سيلتا فيغو في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غدا الخميس.

وقدم أنشيلوتي، الذي قال إن ريال مدريد وجد الحل بعد الهزيمة المذلة، إجابات مقتضبة في مؤتمر صحفي شابه التوتر على عكس شخصية المدرب الإيطالي المخضرم البشوشة والمرحة في مثل هذه المؤتمرات.

ورفض المدرب الإيطالي الكبير الإجابة على سؤال عن تحرك ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري، وأعطى إجابة مفاجئة عندما سُئل عن موقف لاعبيه والتزامهم في الهزيمة المهينة أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وقال أنشيلوتي اليوم الأربعاء "دعونا نوضح أمرا واحدا: هذا مؤتمر صحفي وليس نقاشا. أتناقش مع جهازي الفني ولاعبي فريقي. لا يبدو لي أن فتح مناقشة هنا هو المكان المناسب".

وأضاف "اللعب على أرضنا أمام سيلتا فيغو فرصة مهمة للتعافي من المباراة السيئة التي لعبناها والتي أضرت بنا كثيرا لكنها لم تدمرنا. نرغب في الرد وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، وأن يكون رد الفعل قويا بعد المباراة السيئة التي خضناها".

إعلان

وشهد يوم الأحد الماضي الفوز الثاني لبرشلونة على ريال مدريد هذا الموسم، وكانت المرة الأولى عندما سحق الفريق الكتالوني منافسه برباعية دون رد في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد موسم 2023-2024 الرائع الذي فاز فيه ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، يواجه الفريق صعوبة في الحفاظ على المستوى نفسه هذا الموسم، خاصة في أرفع بطولة للأندية بأوروبا، إذ يحتل المركز العشرين بـ9 نقاط فقط من 6 مباريات.

ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد، ومتقدما بـ5 نقاط على برشلونة صاحب المركز الثالث.

وردا على سؤال عما إذا كانت الضغوط والانتقادات المتزايدة تؤثر عليه، قال أنشيلوتي إنه لا يسمح للضجيج بالتدخل في عمله، وإنه يركز على إعادة فريقه إلى المسار الصحيح.

وقال "لا أتبع موجة الانتقادات التي تقول إنك في يوم ما الأفضل في العالم وفي يوم آخر تكون الأكثر غباء. أتمتع بالتوازن اللازم، الذي منحته لي الخبرة، لأعرف من أنا ولا أستسلم للموجة. لا أعتقد أنني الأفضل، لكنني لا أعتقد أنني الأكثر غباء أيضا".

وأضاف المدرب الإيطالي "(هزيمة الأحد) خطوة إلى الوراء، لكن يتعين علينا المضي قدما. لا يزال الموسم جاريا ونحن في موقف جيد في كل المسابقات. كانت مباراة سيئة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء. قمنا بتقييم الأمر ووجدنا الحل. يتعين علينا المضي قدما".

وختم أنشيلوتي حديثه قائلا "الشيء الجيد في كرة القدم هو أنه بعد مباراة سيئة، بعد هزيمة مثل تلك، هناك فرصة للقيام بعمل جيد، غدا سنحصل على هذه الفرصة. تمنحك الفرصة للتركيز كثيرا على ما يجب عليك فعله وليس على الأشياء السيئة التي فعلتها".