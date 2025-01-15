يوم اختار مارادونا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

يؤمن كثيرون من عشاق كرة القدم بأن الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وهناك من حسم الأمر باعتباره الأفضل على الإطلاق رغم المقارنات الدائمة بينه وبين أسطورة البرازيل بيليه، بالإضافة إلى دخول مواطنه ليونيل ميسي على الخط، خاصة بعد فوزه بكأس العالم 2022.

لكن مارادونا نفسه -الذي أبهر الجميع خلال مسيرته الكروية بمهارات استثنائية- يعتقد أنه ليس الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، ويرى أن هناك لاعبا آخر يستحق هذه المكانة من وجهة نظره.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب الذي يراه ماردونا الأفضل حتى منه شخصيا هو في الحقيقة ليس ميسي ولا منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنما لاعب آخر.

وعندما سُئل مارادونا عن ذلك في مقابلة أُجريت عام 2019 أجاب "أعتقد أن الأفضل كان ألفريدو دي ستيفانو، لقد كان متفوقا على الجميع حتى أنا".

"He was superior to everyone – even me." Diego Maradona admits Alfredo Di Stéfano was in a league of his own. pic.twitter.com/i8vEmvSxBl — Squawka Live (@Squawka_Live) December 18, 2019

وأضاف "لم يرغب بيليه في الاعتراف بموهبة دي ستيفانو، لقد صمم أصدقاؤه له كأسا خاصة لكونه أسطورة حية لكرة القدم، أنا أفضل منه".

إعلان

وكشف مارادونا في المقابلة ذاتها عن أفضل من تبادل معه قميصه، فقال "كان ذلك مع الهولنديين رود خوليت وماركو فان باستن عندما كانا لاعبين في ميلان".

“People argue between Pele or Maradona. Di Stefano is the best, much more complete.”

– Pele “The best player in history was Alfredo Di Stefano, he was superior to everyone – even me”

– Diego Maradona pic.twitter.com/7Aci7KRdop — LBW (@losblancoswrld) July 4, 2024

وعن عدد الكرات الذهبية التي سيحصدها لو كان لاعبا في العصر الحديث، قال مارادونا "أعتقد أنني سأفوز بعدد كبير منها، لكن ما حققه ميسي رائع للغاية" (في العام الذي أجريت فيه المقابلة كان في حوزة ليو 6 كرات ذهبية).

وتوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس إثر تعرضه لسكتة قلبية، علما أنه كان يعاني من أمراض عدة.

وخلال مسيرته الكروية لعب مارادونا لأندية بوكا جونيورز ونيولو أولد بويز الأرجنتينيين وبرشلونة وإشبيلية الإسبانيين ونابولي الإيطالي، وتوج معها بـ9 ألقاب.

ومن أبرز هذه الألقاب اثنان في الدوري الإيطالي مع نابولي ولقب وحيد في الدوري الأرجنتيني مع بوكا جونيورز.

وعلى الصعيد الدولي، دافع مارادونا عن منتخب الأرجنتين في 91 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وقدّم 27 تمريرة حاسمة، كما قاد "التانغو" للتتويج بكأس العالم 1986.