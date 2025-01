يوم اختار مارادونا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

يؤمن كثيرون من عشاق كرة القدم بأن الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وهناك من حسم الأمر باعتباره الأفضل على الإطلاق رغم المقارنات الدائمة بينه وبين أسطورة البرازيل بيليه، بالإضافة إلى دخول مواطنه ليونيل ميسي على الخط، خاصة بعد فوزه بكأس العالم 2022.

لكن مارادونا نفسه -الذي أبهر الجميع خلال مسيرته الكروية بمهارات استثنائية- يعتقد أنه ليس الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، ويرى أن هناك لاعبا آخر يستحق هذه المكانة من وجهة نظره.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب الذي يراه ماردونا الأفضل حتى منه شخصيا هو في الحقيقة ليس ميسي ولا منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنما لاعب آخر.

وعندما سُئل مارادونا عن ذلك في مقابلة أُجريت عام 2019 أجاب "أعتقد أن الأفضل كان ألفريدو دي ستيفانو، لقد كان متفوقا على الجميع حتى أنا".

"He was superior to everyone – even me."

Diego Maradona admits Alfredo Di Stéfano was in a league of his own. pic.twitter.com/i8vEmvSxBl

— Squawka Live (@Squawka_Live) December 18, 2019