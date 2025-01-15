ليفربول متهم باستخدام "تكتيك غير عادل" ضد نوتنغهام فورست

اُتهم ليفربول باستخدام تكتيك غير عادل خلال تعادله مع نوتنغهام فورست 1-1 ليلة الثلاثاء ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم التعادل فإن ليفربول حافظ على صدارة ترتيب "البريميرليغ" برصيد 47 نقطة من 20 مباراة، في حين يحتل نوتنغهام فورست المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 21 مباراة.

وافتتح كريس وود التسجيل لنوتنغهام في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من أنتوني إلانغا، وفي الدقيقة الـ66 أدرك ليفربول التعادل عندما سجل ديوغو جوتا هدفا برأسية من ركلة ركنية نفذها كوستاس تسيميكاس.

Diogo Jota.

I love you wholeheartedly. pic.twitter.com/JTtlSJlATW — Khaya (@Khaya_LFC) January 14, 2025

وبعد المباراة تحدث كيث هاكيت رئيس هيئة الحكام الإنجليزية السابق المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هدف التعادل الذي أحرزه جوتا.

وألمح هاكيت إلى حقيقة أن كودي جاكبو كان يقف بجوار ماتز سيلس حارس مرمى فورست، مما تسبب في منعه من الركض للإمساك بالكرة أو إبعادها.

وأشار الحكم السابق إلى أن تقنية الفيديو المساعد (الفار) لن تلغي الهدف أبدا، ودعا المدربين إلى إيجاد طريقة للتعامل مع ما وصفه بـ"التكتيك غير العادل".

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وقال هاكيت لموقع "فوتبول إنسايدر" إن "من الواضح أن أحد الجوانب المظلمة حاليا في كرة القدم هو كيفية وضع الفريق المهاجم لأحد مهاجميه أمام حارس المرمى، ستدرك في تلك اللحظات أن لا أحد يمتلك مساحة في ملعب كرة القدم".

وأضاف "نظرا لهذه التكتيكات كنت أعتقد أن مدربي حراس المرمى ربما وجدوا طريقة للتعامل مع ما أعتبره تكتيكا غير عادل".

واستمر هاكيت "بالنظر إلى الإعادة لا توجد طريقة لتدخّل تقنية الفيديو المساعد".