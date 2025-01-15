شاهد.. رد غريب من لاعب على هتافات عنصرية من الجماهير الإيطالية

ردّ النيجيري إبنيزر أكينساميرو لاعب سامبدوريا بطريقة لافتة على الإهانات العنصرية التي وجهتها له جماهير بريشيا، خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

وهاجمت جماهير بريشيا اللاعب بهتافات عنصرية في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب ماريو ريغامونتي لحساب الجولة الـ21، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي رد فعل غاضب على هذه الإهانات قلّد أكينساميرو حركة القرد، وهو تصرف قابله حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء للاعب.

Racism scandal in Serie B.

Inter owned Sampdoria loanee Akinsanmiro receives racist abuse from Brescia fans & responds after Samp scores as seen below.

Referee books him, likely for inciting crowd, Samp coach subs him off hugging him as he walks off. 😔pic.twitter.com/nIhGM6ie6Z — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) January 13, 2025

وبعد 5 دقائق من هذه الحادثة قرر ليوناردو سيمبليتشي مدرب سامبدوريا استبدال اللاعب حفاظا عليه من استفزازات الجماهير.

وانضم أكينساميرو إلى سامبدوريا في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلان، الذي سارع إلى تقديم الدعم للاعب البالغ من العمر 20 عاما.

إعلان

وكتب إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "نحن إخوة في هذا العالم، جميعنا ضد كافة أشكال التمييز، نحن معك أكينساميرو".

وفي الوقت نفسه دعم سامبدوريا لاعبه النيجيري عبر إكس أيضا، حيث نشر تغريدة مفادها "نحن معك".

على الجهة المقابلة انتقد بيير باولو بيسولي مدرب بريشيا تصرّف أكينسانميرو واعتبره "تحريضا على العنف"، من خلال استفزاز المشجعين بشكل مباشر، وفق رأيه.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من واقعة مشابهة حدثت في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وكان ضحيتها الجزائري مهدي دروفال لاعب باري.

وأوقف الحكم مباراة ريجيانا وباري لمدة 7 دقائق بسبب هتافات عنصرية استهدفت اللاعب الجزائري (23 عاما)، ما أجبر اللاعبين على التحدث مع الجماهير عبر مكبرات الصوت من أجل تهدئتهم.

وأدان باري الواقعة وكتب عبر حسابه الرسمي على إنستغرام "هناك أشياء تحدث لا علاقة لها بكرة القدم والرياضة، ومن غير المقبول أن نستمر في سماع الإهانات العنصرية والمعادية للأجانب".

Mientras era sustituido el estadio le abucheó, a lo que él contestó con aplausos irónicos (Corriere, Brescia). Este es el segundo incidente racista en la misma jornada de Serie B, ya que durante el Reggiana – Bari el partido se detuvo 7' por cánticos racista contra Mehdi Dorval. pic.twitter.com/mpkiOZ37DL — La Voz del Calcio (@LaVozdelCalcio) January 13, 2025

إعلان

وأضاف "نحن قريبون من مهدي فهو لا يزال يجد نفسه مضطرا للمعاناة من الإهانات التمييزية المرتبطة بلون بشرته أو دينه أو جنسه أو بنيته الجسدية".

ويُعد هذان الموقفان من أحدث تصرفات العنصرية المتفشية في الملاعب الإيطالية، ففي حادثة سابقة قرر الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الخروج من الملعب خلال مباراة فريقه ضد أودينيزي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بسبب الهتافات العنصرية التي وجهتها له جماهير الثاني.