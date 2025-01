شاهد.. رد غريب من لاعب على هتافات عنصرية من الجماهير الإيطالية

ردّ النيجيري إبنيزر أكينساميرو لاعب سامبدوريا بطريقة لافتة على الإهانات العنصرية التي وجهتها له جماهير بريشيا، خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

وهاجمت جماهير بريشيا اللاعب بهتافات عنصرية في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب ماريو ريغامونتي لحساب الجولة الـ21، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي رد فعل غاضب على هذه الإهانات قلّد أكينساميرو حركة القرد، وهو تصرف قابله حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء للاعب.

Racism scandal in Serie B.

Inter owned Sampdoria loanee Akinsanmiro receives racist abuse from Brescia fans & responds after Samp scores as seen below.

Referee books him, likely for inciting crowd, Samp coach subs him off hugging him as he walks off. 😔pic.twitter.com/nIhGM6ie6Z

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) January 13, 2025