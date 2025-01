خطأ أقر به غوارديولا أدى لتدهور نتائج مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه بحاجة إلى الاستثمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب مشكلات الإصابات وتعثره هذا الموسم في الدوري، معترفا بأن عدم ضم لاعبين في الصيف الماضي كان خطأ.

ويبدو أن حملة مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه انتهت بشكل كبير وبفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.

ويفتقد فريق غوارديولا لجهود لاعب الوسط رودري الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة في سبتمبر/أيلول الماضي، كما عانى من إصابة المدافعين جون ستونز وروبن دياز.

وقال غوارديولا للصحفيين إنه "في الصيف فكر النادي في (التعاقدات) وأنا قلت لا أريد لاعبين جدد".

وأضاف "اعتمدت على هؤلاء اللاعبين واعتقدت أنه بإمكاني فعل ذلك مجددا. لكن بعد الإصابات ربما كان ينبغي لنا أن نفعل ذلك".

ولم يبرم سيتي أي صفقة جديدة في يناير/كانون الثاني منذ وصول إيمريك لابورت مقابل 69.67 مليون دولار من أتليتيك بيلباو في 2018.

ولم يتمكن المدرب من تأكيد ما إذا كانت صفقة التعاقد مع مدافع لانس عبد القادر خوسانوف قد تمت.

وقال غوارديولا "النادي لم يعلن أي شيء. لا أعرف. عودة رودري مستحيلة، ولكنني أريد عودة اللاعبين الآخرين. لو حدث ذلك لما توجهت إلى سوق الانتقالات هذا الموسم. بالتأكيد لا".

وأضاف "لن نكون في هذا الموقف الذي نحن فيه الآن، لكننا نعاني طوال الموسم. الأمر لا يتعلق برودري فقط، بل لدينا الكثير من المشكلات في خط الدفاع. هذا هو السبب الذي يجعل النادي يفكر في القيام بهذا التعاقد".

🎙️ "At the back all season we have struggled"

Pep Guardiola admits defensive reinforcements are needed at Manchester City. pic.twitter.com/ZX4xGMtL1l

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 13, 2025