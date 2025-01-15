رياضة

مواجهة بين ملاكمين بريطانيين بعد 35 عاما من "أعظم نزال" بين والديهما

Boxing - Chris Eubank Jr v Conor Benn - Press Conference - Glaziers Hall, London, Britain - August 12, 2022 Chris Eubank Jr and Conor Benn go head to head after the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
كونور بين (يمين) وكريس يوبانك جونيور (رويترز)
15/1/2025-|آخر تحديث: 15/1/202509:57 م (توقيت مكة)

بعد مرور نحو 35 عاما على نزال شهير بين والديهما، يتواجه الثنائي البريطاني كونور بين وكريس يوبانك جونيور في نزال للملاكمة في الوزن الخفيف بإنجلترا.

وأُلغي نزال سابق بين الملاكمين كان مقررا في (أو تو أرينا) بالعاصمة لندن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بسبب رسوب بين في اختبار الكشف عن المنشطات.

Boxing - Chris Eubank Jr v Conor Benn Press Conference - London, Britain - October 6, 2022 Promotors Kalle Sauerland and Eddie Hearn during a press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
المؤتمر الصحفي للنزال الذي كان مقررا بالعاصمة لندن عام 2022 (رويترز)

وأعلن المنظمان إيدي هيرن وتركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن نزال بين ضد يوبانك جونيور سيقام في لندن خلال شهر أبريل/نيسان المقبل بعد نحو 35 عاما من نزال الوالدين نايجل بين وكريس يوبانك، في نزال يُصنف بأنه "من أعظم النزالات في بريطانيا".

وكان والدا الملاكمين خاضا نزالين للملاكمة في عامي 1990 و1993.

 

وكافح بين على مدار عامين لتبرئة نفسه حتى ألغيت عقوبة إيقافه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وقال هيرن "وقعنا على عقد المباراة التي ستقام بين كونور بين ضد كريس يوبانك بعد عامين من المباراة الأولى".

ونشر بين (28 عاما) عبر حسابه على شبكة إنستغرام، اليوم الأربعاء، صوره من جلسة توقيع العقد مع هيرن وآل الشيخ.

ووجّه بين رسالة لمنافسه قائلا "لقد عرفت مصيرك"، ورد يوبانك جونيور (35 عاما) على شبكة إنستغرام أيضا على منافسه برسالة تقول "لقد وقعت على حكم إعدامك".

المصدر : الألمانية

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