مواجهة بين ملاكمين بريطانيين بعد 35 عاما من "أعظم نزال" بين والديهما

بعد مرور نحو 35 عاما على نزال شهير بين والديهما، يتواجه الثنائي البريطاني كونور بين وكريس يوبانك جونيور في نزال للملاكمة في الوزن الخفيف بإنجلترا.

وأُلغي نزال سابق بين الملاكمين كان مقررا في (أو تو أرينا) بالعاصمة لندن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بسبب رسوب بين في اختبار الكشف عن المنشطات.

وأعلن المنظمان إيدي هيرن وتركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن نزال بين ضد يوبانك جونيور سيقام في لندن خلال شهر أبريل/نيسان المقبل بعد نحو 35 عاما من نزال الوالدين نايجل بين وكريس يوبانك، في نزال يُصنف بأنه "من أعظم النزالات في بريطانيا".

وكان والدا الملاكمين خاضا نزالين للملاكمة في عامي 1990 و1993.

In 1990, Chris Eubank Sr and Nigel Benn signed the contract for their first fight in a live TV showdown… 35 years on, in 2025, their sons have now signed to fight and will meet in April in London.pic.twitter.com/HcYGuXcXjm — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2025

وكافح بين على مدار عامين لتبرئة نفسه حتى ألغيت عقوبة إيقافه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إعلان

وقال هيرن "وقعنا على عقد المباراة التي ستقام بين كونور بين ضد كريس يوبانك بعد عامين من المباراة الأولى".

ونشر بين (28 عاما) عبر حسابه على شبكة إنستغرام، اليوم الأربعاء، صوره من جلسة توقيع العقد مع هيرن وآل الشيخ.

ووجّه بين رسالة لمنافسه قائلا "لقد عرفت مصيرك"، ورد يوبانك جونيور (35 عاما) على شبكة إنستغرام أيضا على منافسه برسالة تقول "لقد وقعت على حكم إعدامك".