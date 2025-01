مواجهة بين ملاكمين بريطانيين بعد 35 عاما من "أعظم نزال" بين والديهما

بعد مرور نحو 35 عاما على نزال شهير بين والديهما، يتواجه الثنائي البريطاني كونور بين وكريس يوبانك جونيور في نزال للملاكمة في الوزن الخفيف بإنجلترا.

وأُلغي نزال سابق بين الملاكمين كان مقررا في (أو تو أرينا) بالعاصمة لندن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بسبب رسوب بين في اختبار الكشف عن المنشطات.

وأعلن المنظمان إيدي هيرن وتركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن نزال بين ضد يوبانك جونيور سيقام في لندن خلال شهر أبريل/نيسان المقبل بعد نحو 35 عاما من نزال الوالدين نايجل بين وكريس يوبانك، في نزال يُصنف بأنه "من أعظم النزالات في بريطانيا".

وكان والدا الملاكمين خاضا نزالين للملاكمة في عامي 1990 و1993.

In 1990, Chris Eubank Sr and Nigel Benn signed the contract for their first fight in a live TV showdown…

35 years on, in 2025, their sons have now signed to fight and will meet in April in London.pic.twitter.com/HcYGuXcXjm

— Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2025