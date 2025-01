بعد حل أزمة أولمو.. لابورتا رئيس برشلونة يشكر ريال مدريد

هاجم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بشدة المعارضة التي طالبته خلال الأيام الماضية بالاستقالة ثم هددته بالتصويت على حجب الثقة، على خلفية أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون لكل من وثق بنا وأشجعهم على الاستمرار بذلك، أما من أُتيحت لهم فرصة إظهار حبهم لبرشلونة ولم يستغلوها بل ووقفوا إلى جانب من أراد الإضرار بنا، فأقول لهم إنكم اصطففتم مع الجهات التي أرادت زعزعة استقرار النادي".

وأضاف "هل تعتقدون بأننا سنستقيل بسبب قرار من رابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد؟ لن نستسلم بسهولة، أنا محبط من أولئك الأشخاص الذي لديهم طموحات برئاسة النادي، لأن الأمر لم يكن يتعلق بدعمي بل بدعم برشلونة".

وتابع رئيس البارسا "أقدّر ما قدّمه اللاعبون والفريق بأكمله في هذه الظروف التي شهدت أقصى قدر من المعاناة، لقد تحملنا كل شيء باستثناء ما حدث منهم (المعارضة)، مسكين برشلونة إذا وقع في أيديهم، آمل ألا يحدث ذلك أبدا لأنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة النادي".

🎙️ @JoanLaportaFCB: "I greatly admire the strength the players and Hansi Flick have shown during these challenging times." pic.twitter.com/vLkl8sB30s

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2025