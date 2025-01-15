بعد حل أزمة أولمو.. لابورتا رئيس برشلونة يشكر ريال مدريد

هاجم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بشدة المعارضة التي طالبته خلال الأيام الماضية بالاستقالة ثم هددته بالتصويت على حجب الثقة، على خلفية أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون لكل من وثق بنا وأشجعهم على الاستمرار بذلك، أما من أُتيحت لهم فرصة إظهار حبهم لبرشلونة ولم يستغلوها بل ووقفوا إلى جانب من أراد الإضرار بنا، فأقول لهم إنكم اصطففتم مع الجهات التي أرادت زعزعة استقرار النادي".

💬 Joan Laporta: "Estamos agradecidos a todos los que han creído a nosotros" pic.twitter.com/GUi3VZhhJb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 14, 2025

وأضاف "هل تعتقدون بأننا سنستقيل بسبب قرار من رابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد؟ لن نستسلم بسهولة، أنا محبط من أولئك الأشخاص الذي لديهم طموحات برئاسة النادي، لأن الأمر لم يكن يتعلق بدعمي بل بدعم برشلونة".

وتابع رئيس البارسا "أقدّر ما قدّمه اللاعبون والفريق بأكمله في هذه الظروف التي شهدت أقصى قدر من المعاناة، لقد تحملنا كل شيء باستثناء ما حدث منهم (المعارضة)، مسكين برشلونة إذا وقع في أيديهم، آمل ألا يحدث ذلك أبدا لأنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة النادي".

🎙️ @JoanLaportaFCB: "I greatly admire the strength the players and Hansi Flick have shown during these challenging times." pic.twitter.com/vLkl8sB30s — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2025

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وأوضح "التصويت بحجب الثقة يتوجب أن يكون لوضع استثنائي، بعض الأشخاص ادعوا أن الفكرة جاءت من داخل النادي. هذا تفكير ملتوي".

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه تطرّق لابورتا للشكاوى التي قدمتها بعض أندية الدوري الإسباني ضد الإجراء الاحترازي الذي قرره المجلس الأعلى للرياضة ومن خلاله سمح لبرشلونة بتسجيل أولمو وفيكتور.

وسُئل لابورتا عن رأيه بموقف ريال مدريد الذي فضّل الصمت ولم يعلّق على الإجراء الاحترازي فأجاب "أنا ممتن للغاية للأندية التي لم تتخذ موقفا ضدنا"، وهو ما اعتبرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" شُكر بطريقة غير مباشرة لنظيره فلورنتينو بيريز.

وعن الحديث الذي دار بين لابورتا وبيريز رفض الأول كشف ما دار بينهما وقال "لن أكشف عن محادثات خاصة مع الرؤساء الآخرين لكنها تمحورت في إطار المصلحة العامة، قد نكون متنافسين على أرض الملعب ولكن خارج الملعب يتعين علينا الدفاع عن مصالح بعضنا بعضا".

وكانت أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد وإسبانيول وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وبلد الوليد وفياريال ولاس بالماس وفالنسيا أبدت اعتراضها من قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وعن ذلك علّق لابورتا "الأندية التي اتخذت موقفا ضد ذلك لم تجلس معي بشكل جيد وأنا ضد ذلك، لكن هناك أندية لم تتحدث علنا لأن لديها خدمات قانونية تعرف أننا تصرفنا تبعا للقانون".

ونفى لابورتا عزمه قطع العلاقات مع الأندية التي اعترضت على تسجيل أولمو وفيكتور، مشددا على أنه "حان الوقت للدفاع عن حقوقنا كنادٍ".

ورفض لابورتا الدخول في مشاكل شخصية حين سُئل عن موقف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من الأزمة الأخيرة.

وأتم رئيس برشلونة "لا أنوي توجيه أصابع الاتهام لأي شخص، نحن أول وأكبر من يدافع عن سيادة القانون لكنهم أطلقوا علينا النار قبل أن يسألونا، في الحقيقة قمنا بعمل معقد".