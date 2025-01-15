8 أندية تتنافس على 4 ألقاب في السوبر القطري الإماراتي

تنطلق الخميس منافسات الكأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، التي تضم في نسختها الثانية 8 فرق من البلدين، تخوض 4 مباريات حتى الأحد للفوز بألقاب 4 بطولات.

وكانت النسخة الأولى انطلقت في 2024 بشعار تعزيز التعاون الرياضي والسياحي بين البلدين وجمعت بطلي الدوري والكأس في كل دولة، وأحرز شباب الأهلي الإماراتي لقب درع السوبر على حساب الدحيل القطري، في حين فاز مواطن الأخير العربي بالكأس السوبر على حساب الشارقة 1-0.

وتضم النسخة الثانية إضافة إلى بطلي الدوري والكأس وصيفي المسابقتين في البلدين.

ويفتتح الريان وصيف الدوري القطري في الموسم الماضي المنافسات باستضافة نظيره الإماراتي شباب الأهلي، الخميس، في الدوحة، على لقب درع التحدي.

ويطمح الريان خامس دوري بلاده في الموسم الحالي إلى استكمال بدايته القوية تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي أرتور جورج، الذي حل بديلا للوطني يونس علي، وقاده لفوز كبير في أول مباراة رسمية على حساب أم صلال 6-2.

ويخوض شباب الأهلي كذلك المباراة بمعنويات فوزه في مباراته الأخيرة على العين 1-0، ليعزز وصافته للدوري الإماراتي بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع دبا الحصن.

🚨 السوبر الإماراتي القطري 🚨 درع التحدي:

🇶🇦 الريان ضد شباب الأهلي 🇦🇪 كأس السوبر

🇦🇪 النصر ضد قطر 🇶🇦 درع السوبر

🇶🇦 السد ضد الوصل 🇦🇪 كأس التحدي

🇦🇪 الوحدة ضد الوكرة 🇶🇦 4 مباريات

4 كؤوس من سينتصر؟ 🔥👀 pic.twitter.com/KharCu3CQ8 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) January 9, 2025

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لقب الكأس السوبر بين النصر وقطر

ويلعب، الجمعة، النصر وصيف كأس الإمارات مع ضيفه قطر في دبي على لقب الكأس السوبر.

ويحتل النصر المركز الرابع في الدوري المحلي، عكس ضيفه الذي يتهدده الهبوط باحتلاله المركز الحادي عشر، وقد عزز صفوفه مؤخرا بضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من الأهلي المصري.

ويلتقي السبت في الدوحة السد بطل الدوري القطري مع نظيره الوصل على لقب درع السوبر.

ويقدم السد عروضا مستقرة محليا وقاريا مع احتلاله المركز الثاني في الدوري القطري، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وعلى النقيض تماما يعيش الوصل تذبذبا في مستواه، حيث اقترب من خسارة لقبه بطلا للدوري الإماراتي، ويتواجد بعد مرور 12 مرحلة في المركز السابع بفارق 14 نقطة عن الشارقة المتصدر.

وقال مدربه الصربي ميلوش ميلوييفتش بعد التعادل السلبي مع بني ياس "بات وضعنا صعبا جدا في الدوري (الإماراتي)، لكن لدينا وقت كافٍ للاستعداد للمباراة المقبلة أمام أفضل فريق في قطر، ولن نذهب إلى الدوحة للسياحة، بل يجب دخول المباراة بعقلية الفوز بلقب السوبر".

وتختتم المباريات الإماراتية القطرية الأحد بلقاء الوحدة بطل كأس الرابطة الإماراتية مع نظيره الوكرة على لقب كأس التحدي.