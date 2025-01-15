مرموش يحقق رقما قياسيا والسيتي يقدّم له عرضا رسميا

قدّم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي عرضا رسميا لنظيره آينتراخت فرانفكورت الألماني من أجل الحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بطل البريميرليغ في المواسم الأربعة الأخيرة قدّم خلال الساعات الأخيرة عرضا رسميا لضم مرموش.

✨🇪🇬 One goal and two assists for Omar Marmoush, top professional on the one that could be his final game at Eintracht Frankfurt. Manchester City submitted an official bid today, as exclusively revealed… talks are ongoing. 🔵👀 pic.twitter.com/30shrjKhD4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

وأضاف أن المحادثات بين الناديين ستتواصل اليوم من أجل الوصول إلى اتفاق.

وكان الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رفض التعليق على الأنباء التي ربطت مرموش بالانتقال إلى السيتزنز خلال الميركاتو الحالي.

وعند سؤاله عن مرموش بعد مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي، أجاب غوارديولا "هل إجاباتي السابقة لم تكن واضحة؟ لقد كنت واضحا من البداية بأنني لن أتحدث".

إعلان

تألق مرموش

يأتي ذلك بالتزامن مع تألق مرموش في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورغ في الجولة 17 وهي الأخيرة في مرحلة الذهاب من الدوري الألماني.

وقاد مرموش فرانكفورت لتحقيق فوز كبير على فرايبورغ بنتيجة (4-1) إذ سجل هدفا وقدّم تمريرتين حاسمتين في المباراة التي ربما تكون الأخيرة له، وفق الصحفي رومانو.

وأشاد الموقع الرسمي "للبونديسليغا" بما قدّمه اللاعب المصري مع فريقه في الموسم الحالي حيث علّق بالقول "أنهى عمر مرموش النصف الأول من الدوري الألماني الأكثر نجاحا في تاريخ فرانكفورت، الأمر الذي أبقاه ضمن فرق المقدّمة".

وأضاف "كان مرموش بطل العناوين الرئيسية بجدارة بعد تألق جديد من طراز 5 نجوم، حطّم من خلاله أفضل حصيلة تهديفية له في نصف موسم بعدما أضاف هدفا آخر".

وهز مرموش شباك المنافسين في الدوري الألماني هذا الموسم 15 مرة في 17 مباراة فقط، أي أكثر بـ3 أهداف من التي سجلها في الموسم الماضي (2023-2024) بالكامل والذي كان أفضل حصيلة تهديفية له.

وبات مرموش أكثر لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يسجل أهدافا في النصف الأول من البونديسليغا، وتجاوز رقم اليوناني ثيوفانيس جيكاس الذي أحرز 14 هدفا في الدور الأول من موسم 2010-2011.

وفي الوقت نفسه تصدّر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف (9 تمريرات حاسمة) هذا الموسم في الدوري المحلي، ووصلت مساهماته التهديفية إلى 24 هدفا.

وكال الألماني دينو توبمولر مدرب آينتراخت المديح لمرموش، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبونديسليغا، إذ قال "إنه رجل خارق يحاول دائما بذل قصارى جهده من أجل الفريق ويساعده بشكل كبير بجودته".

إعلان

ويحتل آينتراخت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.