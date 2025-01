مرموش يحقق رقما قياسيا والسيتي يقدّم له عرضا رسميا

قدّم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي عرضا رسميا لنظيره آينتراخت فرانفكورت الألماني من أجل الحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بطل البريميرليغ في المواسم الأربعة الأخيرة قدّم خلال الساعات الأخيرة عرضا رسميا لضم مرموش.

✨🇪🇬 One goal and two assists for Omar Marmoush, top professional on the one that could be his final game at Eintracht Frankfurt.

Manchester City submitted an official bid today, as exclusively revealed… talks are ongoing. 🔵👀 pic.twitter.com/30shrjKhD4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025