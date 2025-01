شاهد.. غوارديولا الغاضب يعنّف حارسه بعد تعثر مانشستر سيتي

التقطت عدسات الكاميرات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يعنّف حارس مرماه الألماني ستيفان أورتيغا بعد التعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرّط مانشستر سيتي -أمس الثلاثاء- في تقدمه بهدفين في الدقائق العشرة الأخيرة لينقاد إلى التعادل (2-2) أمام مضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ21 من البريميرليغ.

وبعد نهاية المباراة ظهر غوارديولا في مقطع فيديو وهو يفرّغ غضبه بالحارس أورتيغا، الذي كان بإمكانه تفادي هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

Pep Guardiola GOES OFF at Stefan Ortega after Manchester City blew a two-goal lead 😡

Watch 📲 https://t.co/pw74sTKZ7u pic.twitter.com/r4ju4KX6zq

