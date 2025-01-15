أرقام مجنونة بعقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي

عرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل عقد تمديد البرتغالي كريستيانو رونالدو موسما واحدا مع ناديه النصر السعودي لكرة القدم مقابل راتب مذهل.

ومن المفترض أن يقوم رونالدو -البالغ من العمر 39 عاما- بتجديد عقده قريبا مع "العالمي" بشروط فلكية، وبذلك سيظل البرتغالي لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم براتب سنوي قدره 183 مليون يورو (لا يشمل المكافآت).

ويُقدَّر راتب "الدون" الشهري بـ15.25 مليون يورو بمعدل 550 ألف يورو يوميا، لكن الأمر الجديد في العقد يكمن في تخصيص جزء من أسهم النصر للفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وهي الأولى في تاريخ كرة القدم السعودية، وتعكس الثقة التي يضعها القادة في الأسطورة رونالدو.

🤑🇸🇦 ¡¡Cristiano tendrá el contrato del siglo!! Un 5% del club, 550.000 al día… ✍️ Tiene los detalles @jfelixdiaz https://t.co/uOwD4TSyP4 — MARCA (@marca) January 15, 2025

%5 من أسهم النصر

سيحصل رونالدو على 5% من أسهم النادي، الذي انضم إليه في يناير/كانون الثاني 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

منذ توقيعه، بات البرتغالي سفيرا لفريقه والدوري السعودي للمحترفين الذي اعتبره مؤخرا بمستوى أفضل من الدوري الفرنسي.

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سلّط رونالدو الضوء بشكل خاص على حقيقة اللعب في درجات حرارة شديدة "عندما تكون درجة الحرارة 38 أو 39 أو 40 درجة". وقال: "عليهم أن يأتوا إلى هنا ويرون".

وأضاف الدولي البرتغالي "لا تثق بما أقول، تعال وانظر بنفسك. في فرنسا، لا يوجد سوى باريس سان جيرمان، أما الآخرون فقد انتهوا. هذا رأيي".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تمديد عقد "الدون" يعد جزءا من إستراتيجية تطوير أوسع للنادي السعودي، الذي يخطط ملاكه لتعزيز صفوف فريق بالمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في الفترة المقبلة، بما في ذلك احتمال وصول البرازيلي كاسيميرو، زميل رونالدو السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وبالنسبة لرونالدو، فإن هذه الشراكة الممتدة تعكس رضاه منذ وصوله إلى الرياض، وقال في تصريحات سابقة "إنه لشرف كبير أن نرى الدوري يتطور ويجذب المزيد والمزيد من النجوم ".