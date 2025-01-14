موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 على ملعب لويس سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، ويديرها الحكم خوسيه مونتيرو.

وتبدأ الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة).

ويتفوق ريال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ52 انتصارا، مقابل 18 لسيلتا فيغو، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

تبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية عبر قناتها:

SSC SPORT 5 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

كما تنقل المباراة عبر القنوات التالية أيضا:

Sport TV1 Portugal

TVE La 1 HD

Sport 1 Czechia

Sport 2 Hungary

Match Football 2

Arena Sport 4 HD Croatia

Match! TV

Movistar LaLiga 1

Max Sport 4 HD

ويدخل ريال المباراة محبطا بعد خسارته لقب كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته الكبيرة 2-5 في المباراة النهائية أمام غريمه برشلونة الأحد الماضي في السعودية.

وبرشلونة هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس الملك برصيد 31 لقبا.