راموس ينشر مقطع فيديو يشير إلى وجهته القادمة

ظهر الإسباني سيرجيو راموس اللاعب السابق لريال مدريد وإشبيلية وباريس سان جيرمان، في فيديو ترويجي لعلامة تجارية للأحذية أثار ضجة وجدلا حول وجهة "المطرقة" المستقبلية.

وزادت الشائعات مع وصول محتمل إلى "أتلتيكو مينيرو" البرازيلي لأنه في خلفية الفيديو الترويجي تسمع هتافات حول الوصول إلى بيلو هوريزونتي، كما أرفق الفيديو -الذي نُشر أمس الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي- رسالة تقول "قريبًا".

وفي البرازيل، يراهنون على وصول اللاعب المخضرم إلى بيلو هوريزونتي. فمنذ انتهاء عقده مع إشبيلية الصيف الماضي، ارتبط مستقبل اللاعب الأندلسي بالعديد من الأندية.

A Mizuno, patrocinadora do zagueiro Sergio Ramos, lançou uma ação de marketing com o zagueiro e usou uma música da torcida do Galo como trilha sonora.

