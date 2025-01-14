المصري مرموش "محارب جديد" في كتيبة غوارديولا مدرب مان سيتي

يقترب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة من ضم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وخطف مرموش الأضواء منذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025 بسبب أرقامه ومساهماته التهديفية العالية مع فريقه الحالي، الأمر الذي جعله محط أنظار كبار الأندية في القارة الأوروبية العجوز.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن كل المؤشرات تسير باتجاه انتقال مرموش (25 عاما) إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأضافت "هذه الخطوة ليست غريبة بعد أن أبهر مرموش الجميع وبات واحدا من أفضل اللاعبين في النصف الأول من الموسم الحالي على مستوى أوروبا".

في هذه الأثناء أكد كيفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت أن مرموش سيغادر الفريق في "الميركاتو" الحالي.

وعند سؤاله عن مستقبل مرموش أجاب تراب "لم يعد معنا، لقد رحل. لا أعرف إلى أين ذهب، لكنه ليس معنا الآن"، الأمر الذي غذّى المعلومات التي ربطت انتقاله إلى الفريق السماوي.

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ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع مرموش لمرافقة النرويجي إيرلينغ هالاند في خط هجوم الفريق، وسد الفجوة التي خلّفها رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في "الميركاتو" الصيفي الماضي.

ووصفت الصحيفة الإسبانية مرموش بأنه "لاعب متكامل" والأرقام والإحصائيات تؤكد ذلك.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني، إذ سجل 14 هدفا في 16 مباراة، وضعته خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي هزّ شباك المنافسين 15 مرة.

وبالمجمل سجل مرموش 19 هدفا وقدّم 12 تمريرة حاسمة لزملائه في 25 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، وهي أرقام تفوق ما قدّمه مع آينتراخت فرانكفورت في موسمه الأول مع الفريق (2023-2024) وفيه أحرز 17 هدفا وصنع 6 في 41 مباراة.

وضم آينتراخت فرانكفورت مرموش في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب المصري مع فريقه السابق فولفسبورغ.

وبذلك سيحقق فريقه الحالي أرباحا اقتصادية كبيرة، خاصة أن القيمة السوقية للاعب ارتفعت خلال عام واحد من 15 مليون يورو إلى 60 مليونا، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين.