حبيب نور محمدوف بعد طرده من الطائرة: هل السببب عرقي أو قومي؟

كسر نجم الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف صمته وكشف تفاصيل ما حدث معه أثناء سفره من لاس فيغاس إلى لوس أنجلوس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ظهر فيه الروسي محمدوف وهو يغادر إحدى الطائرات بعد جدال مع إحدى المضيفات.

وظهر في الفيديو مضيفة الطيران وهي تتحدث مع محمدوف (36 عاما) وتطلب منه تغيير مقعده القريب من مخرج الطوارئ، حيث شكّت الموظفة في احتمالية عدم إتقانه اللغة الإنجليزية وبالتالي عدم فهم التعليمات الخاصة بهذا المكان، لتطلب منه تغيير مقعده لكن بطريقة "غير لائقة".

وأصدر محمدوف بيانا رسميا عبر حسابه على منصة إكس أكد فيه أنه امتثل لتعليمات الموظفين داخل الطائرة، ورغم ذلك تم إنزاله منها.

وقال محمدوف "في البداية أود التوضيح، لم تكن الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة ألاسكا بل لشركة فرونتير، السيدة (المُضيفة) التي أتت إليّ تحدثت معي بوقاحة".

وأضاف "رغم أنني أتحدث الإنجليزية بطلاقة وأستطيع فهم كل شيء وافقت على المساعدة لكنها أصرت على إبعادي عن مقعدي، لست متأكدا من السبب وراء ذلك سواء كان عرقيا أو قوميا أو غير ذلك".

First of all, I need to clarify that it was @FlyFrontier not AlaskaAir.

Lady who comes to me with questions was very rude from the very beginning, even though I speak very decent English and can understand everything and agreed to assist, she still insists on removing me from my…

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 12, 2025