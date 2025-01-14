كلوب يعلّق على أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق ومدير كرة القدم الحالي في شركة ريد بول بمدينة سالزبورغ النمساوية، الثلاثاء، عن أمله في أن يمدد المهاجم المصري محمد صلاح عقده مع الـ"ريدز".

وردّ كلوب (57 عاما) على سؤال حول المتألق صلاح (32 عاما) طرحه صحافي مصري "أتمنى أن يبقى. إنه لاعب رائع ورجل رائع ورياضي استثنائي، وأفضل سفير يمكن أن تحصل عليه بلادك".

وتابع في أول مؤتمر صحافي له منذ مغادرته شمال إنجلترا في يونيو/حزيران الماضي بعد 7 سنوات قضاها في "أنفيلد رود" "آمل في أن يبقى مع ليفربول".

صلاح والفوز برباعية على مانشستر سيتي 👊 pic.twitter.com/F7V7rdK02v — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 14, 2025

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني تولى كلوب مسؤولية الإشراف على مجموعة ريد بول لأندية كرة القدم، علما أن مجموعة مشروبات الطاقة النمساوية تمتلك أندية في العديد من الدول، بما في ذلك لايبزيغ الألماني.

ويتصدر ليفربول، الذي فاز مع كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري في 2020 من بين عدة ألقاب، ترتيب الدوري الإنجليزي والمجموعة المشتركة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب المدرب الألماني عن سعادته بهذه النتائج قائلا "من الرائع أن يقدموا أداء جيدا، أتمنى لهم كل التوفيق. أشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات. إنها كرة قدم رائعة. حتى لو لم تكن تشجع ليفربول في هذه المرحلة، فإنني أستمتع بها".

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وأضاف "من الأفضل أن تشاهدهم لأن هذه كرة قدم عالية المستوى".

وعبّر مدرب بوروسيا دورتموند السابق عن رغبته أيضا في أن يقدم المدافعان الهولندي فيرجيل فان دايك وترينت-ألكسندر أرنولد على تمديد عقديهما اللذين ينتهيان مع نهاية الموسم الحالي أيضا مع الـ"ريدز".

وأعرب كلوب عن سعادته بشأن وظيفته الجديدة مع ريد بول، رافضا أيضا أي تلميح إلى أن دوره الحالي قد يكون مقدمة للعودة إلى مقاعد المدربين في المستقبل القريب.