فرنسيون يطالبون بإلغاء مباراة ضد فريق إسرائيلي "بسبب القضية الفلسطينية"

وضع ناشطون في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين ملصقات على جدران ملعب "أديداس أرينا" الخاص بفريق باريس لكرة السلة طالبوا من خلالها بإلغاء مباراته ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي المزمعة بعد غد الخميس ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

وتضمنت الملصقات صورة من الإبادة الجماعية في غزة، وكُتبت عليها عبارتا "إلغاء المباراة بسبب القضية الفلسطينية" و"الحرية لفلسطين"، وألصقت على أماكن عدة بالقرب من الملعب.

ووفق وسائل إعلام محلية، عبرت السلطات الفرنسية عن تخوفها من أعمال الشغب، ووصفت المباراة التي سيحضرها ما يقارب ألفي مشجع إسرائيلي بعالية الخطورة، وكثفت التعزيزات الأمنية لتأمينها.