دهوك يهزم القوة الجوية ويشعل المنافسة على صدارة الدوري العراقي

حقق فريق دهوك، اليوم الثلاثاء، فوزا ثمينا على ضيفه القوة الجوية 1-صفر في الجولة الـ14 بالدوري العراقي لكرة القدم، ليشتعل الصراع على الصدارة.

سجل باشانج عبد الله هدف المباراة الوحيد لدهوك في الدقيقة 67.

وأكمل دهوك اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كريم درويش في الدقيقة 91 لسوء السلوك.

وواصل دهوك بهذا الفوز صحوته، محققا انتصاره الثالث على التوالي والسابع في مشواره بالدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، تواصلت معاناة القوة الجوية الذي حصد نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات، وتلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

ومع ذلك بقي القوة الجوية في الصدارة برصيد 28 نقطة، مستفيدا من تعادل وصيفه الشرطة (27 نقطة) بالتعادل 3-3 مع نفط ميسان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.