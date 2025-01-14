خسارة تونس وقطر في بداية مشوارهما ببطولة العالم لكرة اليد

فاز منتخب فرنسا (وصيف البطل) 37-19 على قطر في مستهل مشوار الفريقين ببطولة العالم لكرة اليد للرجال اليوم الثلاثاء، وتعرضت تونس لخسارة مفاجئة أمام إيطاليا 25-32.

وأنهت فرنسا -التي حققت اللقب 6 مرات كان آخرها في 2017- الشوط الأول متقدمة بفارق 8 نقاط، ولم تتمكن قطر من إيقاف الهجوم الفرنسي الكاسح.

ولم يتغير الأمر في الشوط الثاني، إذ واصلت فرنسا هيمنتها على المباراة، ولم تضف قطر -التي لعبت المباراة النهائية عام 2015- إلى رصيدها سوى 9 أهداف فقط.

وتلعب قطر وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا النمسا والكويت.

خسارة تونس أمام إيطاليا

خسرت تونس 32-25 أمام إيطاليا التي تشارك للمرة الثانية في البطولة بعد عام 1997، لتتفوق على الفريق الذي بلغ المربع الذهبي عام 2005.

ولم تقدم تونس (بطلة أفريقيا 10 مرات) الأداء المنتظر منها، وأنهت الشوط الأول متأخرة بفارق 6 أهداف.

وتحسن أداء تونس في الشوط الثاني، لكن إيطاليا نجحت في الحفاظ على الفارق لتحقق ثاني انتصار لها بالبطولة.

وتلعب تونس وإيطاليا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الدانمارك أحد منظمي البطولة، والجزائر.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بين 14 يناير/كانون الثاني الحالي والثاني من فبراير/شباط المقبل في كرواتيا والدانمارك والنرويج.