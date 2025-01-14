هل هناك علاقة بين تراجع نتائج مان سيتي وانفصال غوارديولا عن زوجته؟

انفصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن زوجته كريستينا سيرا بعد ارتباط دام 30 عاما، وفق تقارير إسبانية وبريطانية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن قرار الانفصال اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن غوارديولا وزوجته السابقة طلبا من المقربين عدم تسريب هذا الخبر إلى الصحافة.



🚨 Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided separate after over 30 years together. They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press. (Source: @sport) pic.twitter.com/elJvCuujIE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2025

وعام 2019، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن كريستينا غادرت مدينة مانشستر برفقة أحد أولادها من أجل متابعة أعمالها الخاصة، من أبرزها شركة أزياء خاصة بها وتديرها حتى الآن.

وخلال السنوات الماضية، يمكن وصف علاقة غوارديولا وسيرا بأنهما "عاشا منفصلين"، إذ استمر المدرب الإسباني مستقرا في مانشستر بينما كانت زوجته السابقة تتنقل بين برشلونة ولندن.

Pep Guardiola's wife Cristina has returned to Spain with one of their three children in order to look after her fashion company. They have been married since May 2014, and have three children together: Marius, Maria, and Valentina. pic.twitter.com/BUl74Dw1fA — Lilian Chan (@bestgug) September 22, 2019

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وحسب "سبورت"، فإن تلك الحال لا تعني أنهما انفصلا في ذلك الوقت، بل استمرا في الظهور معا في بعض المناسبات العائلية أو قضاء الإجازة رفقة أبنائهما أو حتى تناول العشاء في أحد المطاعم المفضلة للثنائي في كتالونيا.

وأضافت الصحيفة: "الآن لم يعودا زوجين، لكنهما يتمتعان بعلاقة جيدة".

ولتأكيد ذلك، شوهد غوارديولا وكريستينا في كتالونيا بعد اتخاذهما قرار الانفصال، في أثناء ذهابهما إلى أحد المسارح في كتالونيا رفقة إحدى بناتهما، وعلّقت "سبورت" على ذلك بالقول: "رغم الانفصال، فإن علاقتهما بقيت ودية ومستقرة".

Pep Guardiola and his wife Cristina Serra have separated after 30 years of marriage. The decision was made in December, and only those closest to them were informed of the breakup, emphasising that any explanation to the press was avoided. [El Periodico | Sport] pic.twitter.com/rH68IdsSRs — City Chief (@City_Chief) January 13, 2025

والتقى غوارديولا زوجته السابقة كريستينا سيرا عام 1994، حينها كان بيب عمره 23 عاما وزوجته السابقة 20 عاما، وتزوجا رسميا بعد ذلك بـ20 عاما، وعُرفا بأنهما من بين أكثر الأزواج استقرارا في عالم كرة القدم.

وأنجب غوارديولا من كريستينا 3 أولاد: ماريا غوارديولا (24 عاما)، وماريوس (23 عاما) الذي يعيش في دبي وهو الرئيس التنفيذي لـ3 شركات إحداها مخصصة للإعلان والتسويق، وفالنتينا (17 عاما) طالبة.

الانفصال والنتائج

ويأتي الكشف عن انفصال غوارديولا مع تراجع حاد في نتائج مانشستر سيتي التي انتهت -بشكل كبير- للدفاع عن لقبه بعد تعرضه لـ6 هزائم في الدوري تركته في المركز السادس بالترتيب، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.

وكان الفوز في مباراة الكأس هو الثالث على التوالي لسيتي، وهو بمنزلة عودة مرحب بها للمستوى المعهود للفريق بعدما كان فريق غوارديولا قد فاز مرة واحدة فقط في 13 مباراة بكافة المسابقات.

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ويحل مانشستر سيتي الليلة ضيفا على برنتفورد الذي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن السيتي.