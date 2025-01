هل هناك علاقة بين تراجع نتائج مان سيتي وانفصال غوارديولا عن زوجته؟

انفصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن زوجته كريستينا سيرا بعد ارتباط دام 30 عاما، وفق تقارير إسبانية وبريطانية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن قرار الانفصال اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن غوارديولا وزوجته السابقة طلبا من المقربين عدم تسريب هذا الخبر إلى الصحافة.



🚨 Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided separate after over 30 years together.

They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press.

(Source: @sport) pic.twitter.com/elJvCuujIE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2025