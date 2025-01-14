رياضة|إسبانيا

هل هناك علاقة بين تراجع نتائج مان سيتي وانفصال غوارديولا عن زوجته؟

LONDON, ENGLAND - JANUARY 15: Manchester City Head Coach Pep Guardiola and his wife Cristina Serra poses for photos during the Green Carpet Arrivals at The Apollo Theatre on January 15, 2024 in London, England. (Photo by James Whitehead/Eurasia Sport Images/Getty Images)
قرار انفصال غوارديولا وزوجته السابقة اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي)
14/1/2025

انفصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن زوجته كريستينا سيرا بعد ارتباط دام 30 عاما، وفق تقارير إسبانية وبريطانية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن قرار الانفصال اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن غوارديولا وزوجته السابقة طلبا من المقربين عدم تسريب هذا الخبر إلى الصحافة.

وعام 2019، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن كريستينا غادرت مدينة مانشستر برفقة أحد أولادها من أجل متابعة أعمالها الخاصة، من أبرزها  شركة أزياء خاصة بها وتديرها حتى الآن.

وخلال السنوات الماضية، يمكن وصف علاقة غوارديولا وسيرا بأنهما "عاشا منفصلين"، إذ استمر المدرب الإسباني مستقرا في مانشستر بينما كانت زوجته السابقة تتنقل بين برشلونة ولندن.

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وحسب "سبورت"، فإن تلك الحال لا تعني أنهما انفصلا في ذلك الوقت، بل استمرا في الظهور معا في بعض المناسبات العائلية أو قضاء الإجازة رفقة أبنائهما أو حتى تناول العشاء في أحد المطاعم المفضلة للثنائي في كتالونيا.

وأضافت الصحيفة: "الآن لم يعودا زوجين، لكنهما يتمتعان بعلاقة جيدة".

ولتأكيد ذلك، شوهد غوارديولا وكريستينا في كتالونيا بعد اتخاذهما قرار الانفصال، في أثناء ذهابهما إلى أحد المسارح في كتالونيا رفقة إحدى بناتهما، وعلّقت "سبورت" على ذلك بالقول: "رغم الانفصال، فإن علاقتهما بقيت ودية ومستقرة".

والتقى غوارديولا زوجته السابقة كريستينا سيرا عام 1994، حينها كان بيب عمره 23 عاما وزوجته السابقة 20 عاما، وتزوجا رسميا بعد ذلك بـ20 عاما، وعُرفا بأنهما من بين أكثر الأزواج استقرارا في عالم كرة القدم.

وأنجب غوارديولا من كريستينا 3 أولاد: ماريا غوارديولا (24 عاما)، وماريوس (23 عاما) الذي يعيش في دبي وهو الرئيس التنفيذي لـ3 شركات إحداها مخصصة للإعلان والتسويق، وفالنتينا (17 عاما) طالبة.

الانفصال والنتائج

ويأتي الكشف عن انفصال غوارديولا مع تراجع حاد في نتائج مانشستر سيتي التي انتهت -بشكل كبير- للدفاع عن لقبه بعد تعرضه لـ6 هزائم في الدوري تركته في المركز السادس بالترتيب، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.

وكان الفوز في مباراة الكأس هو الثالث على التوالي لسيتي، وهو بمنزلة عودة مرحب بها للمستوى المعهود للفريق بعدما كان فريق غوارديولا قد فاز مرة واحدة فقط في 13 مباراة بكافة المسابقات.

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ويحل مانشستر سيتي الليلة ضيفا على برنتفورد الذي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن السيتي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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