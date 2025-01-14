تأجيل بطولة أفريقيا للمحليين بسبب عدم جاهزية الملاعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل بطولة أفريقيا للمحليين قبل أسابيع قليلة من انطلاقها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتقام البطولة بمشاركة 19 منتخبا تتكون من لاعبين في بطولات الدوري المحلية داخل القارة فقط، وكان من المقرر أن تنطلق في الأول من فبراير/شباط المقبل، لكنها ستقام الآن في أغسطس/آب المقبل لأن المنشآت والملاعب غير جاهزة.

ومن المقرر أن تستضيف الدول الثلاث الواقعة في شرق القارة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومن المفترض أن تكون بطولة المحليين بمثابة حدث تحضيري.

وقال الكاف في بيان اليوم "تم تحقيق تقدم جيد في كينيا وتنزانيا وأوغندا من خلال بناء وتحديث الملاعب، وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية الأساسية والمرافق الأخرى لاستضافة بطولة ناجحة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين".

وأضاف "ومع ذلك، أشار خبراء البنية التحتية والفنية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة لاستضافة بطولة ناجحة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين".

ويأتي التأخير بعد أسابيع فقط من سفر رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى كينيا، لحضور اجتماع مع رئيس البلاد وليام روتو، في محاولة لتسريع العملية.

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وأضاف الكاف أنه سيمضي قدما في إجراء قرعة البطولة المقررة في نيروبي غدا الأربعاء، وقال إن المواعيد المحددة للبطولة في أغسطس/آب سيتم الإعلان عنها "في الوقت المناسب".

وأطلق "الكاف" بطولة أفريقيا للمحليين لأول مرة في عام 2007، بهدف منح المزيد من الفرص للاعبين المحليين، في ظل الزيادة الكبيرة لأعداد اللاعبين المحترفين في الخارج بالمنتخبات الوطنية الأفريقية.

ولم تحظ البطولة، التي أقيمت منها 7 نسخ، باهتمام كبير على مر السنين، وفكر الكاف مؤخرا في إلغائها.

ولم تشارك بعض الدول الأفريقية الكبرى مثل الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا وتونس في التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.