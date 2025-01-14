هل ارتكب برشلونة مخالفات في تسجيل أولمو؟ لابورتا يجيب

دافع جوان لابورتا رئيس برشلونة عن طريقة إدارته الشؤون المالية، وقال إن النادي اتبع قواعد اللعب المالي النظيف كي يتمكن من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

وحرمت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم برشلونة من تسجيل اللاعبين خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، بسبب إخفاقه في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف قبل الموعد النهائي للتسجيل في 31 ديسمبر/كانون الأول.

بعد رفض محكمتين طلبات برشلونة أيضا، لجأ النادي للحكومة الإسبانية التي تدخلت وألغى المجلس الوطني للرياضة القرار، وسمح بتسجيل اللاعبين مؤقتا حتى صدور القرار النهائي لاستئناف النادي.

وقال لابورتا، اليوم الثلاثاء، إنه أبرم صفقة مع مستثمرين من الشرق الأوسط لبيع صناديق كبار الشخصيات في ملعب كامب نو بعد تجديده بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، وهو ما سمح للنادي، إلى جانب صفقة جديدة مدتها 7 سنوات مع شركة نايكي، بتحقيق التوازن بين موارده المالية وتلبية المتطلبات المالية لرابطة الدوري الإسباني.

🎙️ الرئيس جوان لابورتا: "تمكنا من العودة إلى وضع 1:1 في نظام تسجيل اللاعبين، وهو ما يتيح لنا التعاقد مع لاعبين جدد بشكل طبيعي وتسجيل كل من داني أولمو وباو فيكتور. وهذا يؤكد مدى قوة نادي برشلونة بقدر ما يفند الخطاب الذي يصف الوضع بالكارثي والمأساوي" pic.twitter.com/66sD5UCnDz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 14, 2025

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وأضاف لابورتا، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "قدمنا ​​الوثائق في 27 ديسمبر، وأرسلناها في الموعد النهائي، لكن رابطة الدوري الإسباني طلبت منا خلال الفترة بين 27 و31 ديسمبر استكمال الوثائق. كنا نظن أننا حققنا نقطة التعادل في 31 ديسمبر، وطلبت الرابطة منا متطلبات إضافية لم يتم تضمينها".

وأضاف "لم يكن هناك أي ارتجال على الإطلاق (في صفقة مقاعد كبار الشخصيات). وضعنا خطة إستراتيجية مفصلة جدا منذ البداية وتم تقييمها مع مرور الأسابيع. وقد تم الانتهاء من (الصفقة) بفضل عمل وموهبة جميع المديرين التنفيذيين. إنهم يقومون بعمل استثنائي".

وتابع قائلا "يضاعف العقد مع نايكي ما كنا نتقاضاه 3 أضعاف، وكان سيتم تنفيذ (صفقة مقاعد كبار الشخصيات) بغض النظر عن متطلبات اللعب المالي النظيف".

ورفض لابورتا تقديم تفاصيل عن عقد مقاعد كبار الشخصيات، مشيرا إلى وجود بنود سرية.

وقالت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إنها لا توافق على قرار المجلس الوطني للرياضة وستستأنف ضده، كما انتقدت عدة أندية التدخل الحكومي قائلة إنه يشكل سابقة خطيرة.