حراس المرمى الأكثر حفاظا على شباكهم في 2024

تصدر الإسباني ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال الإنجليزي قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال العام الفائت 2024.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وإحصاءات اللاعبين والأندية أن رايا لم يستقبل أهدافا 29 مرة في 54 مباراة لعبها مع ناديه ومنتخب إسبانيا.

وكان رايا ضمن قائمة منتخب "لاروخا" التي توجت بكأس أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا الصيف الماضي، وظهر في مباراة وحيدة ضد ألبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولم تهتز شباكه فيها.

David Raya 🏆🏅 pic.twitter.com/7kBIilBzQ3 — UEFA EURO 2024 (@UEFAEURO) September 20, 2024

وتقاسم المركز الثاني كل من الدانماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى سيلتيك الأسكتلندي والبرتغالي ديوغو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي، إذ حافظا على نظافة شباكهما 29 مرة أيضا لكن في 59 مباراة.

وفي المركز السادس بهذه القائمة، أتى الأرجنتيني إيميليناو مارتينيز -حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي الفائز بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكوبا أميركا الصيف الماضي للمرة الثانية على التوالي- إذ لم يستقبل أهدافا 24 مرة في 61 مباراة.

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وتاليا قائمة حراس المرمى الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال العام 2024: