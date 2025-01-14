موعد مباراة الهلال ضد الفتح بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يسعى الهلال للانفراد بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف الفتح متذيل الترتيب في الجولة الـ15 للبطولة.

وتقام المباراة الخميس المقبل على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة 18:5 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (17:5 بتوقيت القاهرة).

ويدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 30 انتصارا مقابل 6 انتصارات فقط للفتح الذي يحتل المركز الأخير بـ6 نقاط فقط، وانتهت 3 مباريات فقط بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

الهلال قفز إلى الصدارة

قفز الهلال إلى صدارة الدوري وله 37 نقطة بعد فوزه الكبير 5-صفر على العروبة مستغلا تعادل الاتحاد 1-1 مع الفيحاء، ليتفوق على فريق المدرب لوران بلان بفارق الأهداف.

وتعافى فريق المدرب جورجي جيسوس، من خروجه من كأس الملك أمام الاتحاد، بعودته لصدارة الدوري. بينما لم يستغل زملاء كريم بنزيمة الأداء الرائع‭‭ ‬‬في الفوز على الهلال بركلات الترجيح ليفقدوا تفوقهم بفارق نقطتين.

وسيظل ألكسندر ميتروفيتش بعيدا عن تشكيلة الهلال بعدما تعرض هذا المهاجم الصربي لإصابة في مباراة الاتحاد في كأس الملك.

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وتبدو مهمة الهلال سهلة عندما يستقبل الفتح الأخير الذي خسر 1-2 أمام ضيفه الوحدة في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب جوزيه جوميز.