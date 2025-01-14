لاهوز يهاجم حكم نهائي السوبر الإسباني

وجّه الحكم الإسباني المعتزل ماتيو لاهوز انتقادات لاذعة لمواطنه خيسوس خل مانزانو الذي أدار المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

واتهم لاهوز حكم الساحة مانزانو بأنه لم يكن قادرا على قراءة اللعب، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة في بعض اللقطات، وفي أخرى دون الحاجة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وقال لاهوز في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "من الصعب أن يكون الحكم غير قادر على التنبؤ وقراءة اللعب بطريقة صحيحة، هذا شيء يثير القلق".

وشن لاهوز هجوما حادا على مانزانو، لأنه لم يقدّر اللقطة التي عرقل فيها البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة منافسه الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بطريقة صحيحة، حيث احتاج إلى تدخل "الفار" من أجل احتساب خطأ وإشهار البطاقة الحمراء لحارس البلوغرانا.

وشرح لاهوز "في هذه اللقطة من المستحيل أن يسقط مبابي على الأرض من تلقاء نفسه، لأنه سيسجل هدفا، هذه من أبجديات كرة القدم".

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واعترف لاهوز بأنه كان سيرتكب خطأ بعدم طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد تماما كما فعل مانزانو، لكنه لم يخفِ دهشته من البطاقة الصفراء الثانية التي تغاضى عن رفعها للفرنسي إدوارد كامافينغا، بعد أن أوقف لامين جمال نجم برشلونة بإمساكه بكلتا يديه وحرمه من هجوم واعد.

❌ Camavinga no vio la segunda amarilla por este agarrón a Lamine Yamal pic.twitter.com/l5pGHdT2Lp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 12, 2025

وتابع "لقطة كامافينغا من أبجديات التحكيم لا تحتاج إلى نقاش، وفي الوقت نفسه أفهم لماذا لم يطرد فينسيوس، كنت أعتقد أنه لم يكن هناك قوة مفرطة".

🚨🚨 ماتيو لاهوز 🇪🇸 ( حكم سابق ) : "دهس فينيسيوس لكوندي بدا بلا قوة زائدة، ويمكن تفهمه. لكن شد كامافينغا لامين رغم إنذاره السابق يُعد خطأ تحكيميًا واضحًا وغير مُبرر ." pic.twitter.com/ClMQtGDH08 — Copa (@Copa_Lal) January 13, 2025

وواصل لاهوز انتقاده اللاذع لمانزانو الذي ظهر في حفل توزيع الميداليات سعيدا ومبتهجا، إذ أعرب عن أسفه لعدم وجود ما وصفه "بالنقد الذاتي".

وطالب لاهوز بعدم صعود الحكام إلى منصات التتويج في المستقبل.

وكان برشلونة قد تُوج بكأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي ريال مدريد 5-2، في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

ويُعد هذا الكلاسيكو الرابع في مسيرة الحكم مانزانو، ومعه فاز ريال مدريد في 3 مباريات، فيما انتصر معه برشلونة مرة وحيدة.