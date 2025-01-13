من صاحب أكبر النتائج بتاريخ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟

دخلت الخسارة القاسية التي تكبدها ريال مدريد من برشلونة، أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، قائمة أكبر النتائج في تاريخ مباريات الكلاسيكو الإسباني بمختلف المسابقات.

وكان البرسا سحق الملكي 5-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب "الجوهرة" المشعة في مدينة جدة السعودية.

واللافت في القائمة أن برشلونة له اليد الطولى في الانتصارات الكبرى بإحدى أهم المواجهات في تاريخ الساحرة المستديرة.

والنتائج الـ10 الأعلى في مختلف المسابقات هي: