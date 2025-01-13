هكذا لقن فليك أنشيلوتي درسا تكتيكيا في نهائي السوبر الإسباني

للمرة الثانية خلال شهرين ونصف الشهر تقريبا جدد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة تفوقه على نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ليقود البلوغرانا إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقاد فليك برشلونة -أمس الأحد- إلى التتويج باللقب بعد الفوز الكبير الذي حققه البلوغرانا على ريال مدريد 5-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

📺 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 🆚 @realmadrid | 2-5 I @FCBarcelona_es ⚽ 1-0 | Mbappé (5')

⚽ 1-1 | Lamine Yamal (22')

⚽️ 1-2 I Lewandowski (36')

⚽️ 1-3 I Raphinha (39')

⚽️ 1-4 I Balde (45+9')

⚽️ 1-5 I Raphinha (48')

⚽️ 2-5 I Rodrygo (60')#superSupercopa | Final pic.twitter.com/dGv12VpvtW — RFEF (@rfef) January 12, 2025

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن برشلونة ضرب ريال مدريد بلا رحمة بنتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر لولا طرد البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى البلوغرانا، حتى إن النقص العددي لم يستغله الميرينغي لتحسين صورته.

ودخل برشلونة الكلاسيكو والفريق يدرك أن مفتاح التفوق يتمثل في الاستحواذ على الكرة وعدم السماح للاعبي المنافس باللجوء إلى الهجمات المرتدة، على عكس نظرائهم في ريال مدريد الذين أصابتهم الحيرة بين الاعتماد على التمرير القصير وبناء اللعب أو تصيد الفرصة لتنفيذ الهجوم المرتد.

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لكن النتيجة النهائية أزعجت الإيطالي الذي رأى فريقه بقدرات محدودة، الأمر الذي أجبره على إرسال الكرات الطويلة "بحثا عن معجزة لم تتحقق".

وبدأ فليك كلاسيكو السوبر بالأسماء نفسها التي خاضت مواجهة الليغا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تغيير وحيد هو دخول غافي بدلا من فيرمين لوبيز، إذ يقدم الأول حلولا دفاعية وهجومية للفريق في الوقت نفسه، وهو ما ظهر عندما ورّط منافسه إدواردو كامافينغا بركلة جزاء.

واعتمد فليك على أسلوب اللعب بطريقة 4-3-3 مع التركيز أكثر على خط الوسط، إذ تمكن بيدري وغافي ومارك كاسادو من السيطرة على هذه المنطقة بفضل قدراتهم على الاحتفاظ بالكرة وتحريكها بشكل مريح.

كما أعطى المدرب الألماني تعليماته إلى المدافعين بالتقدم عند الحاجة لكشف مصيدة التسلل وعدم منح الحربة للمهاجمين باستلام الكرة.

وتكفّل ثلاثي هجوم برشلونة لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في استغلال المساحات الواسعة في ظهر دفاع ريال مدريد، والتي أثمرت في النهاية عن تسجيل 5 أهداف.

إعلان انتحار

وعلى الجهة المقابلة، اعتمد أنشيلوتي على الطريقة نفسها 4-3-3، التي كانت بمثابة إعلان انتحار، إذ فرضت على الثنائي كامافينغا وفيديريكو فالفيردي مواجهة 5 لاعبين من برشلونة في أكثر من لقطة، في وقت اكتفى فيه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو بالمشاهدة.

وتابعت الصحيفة "أما جود بيلينغهام فكان الوحيد الذي يقدّم الدعم لكن في لقطات قليلة، والآن ننتظر ما إذا كان المدرب سيعود مرة أخرى إلى 4-4-2 في المباريات القادمة".

وكان سوء مستوى الثنائي لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني في قلب الدفاع ومركز الجناح الأيمن سببا آخرا في تعقيد الأمور أكثر على كامافينغا، الذي تسبب لاحقا في ترك ثغرات كلّفت ريال مدريد غاليا، وفق ماركا.

وما زاد الطين بلة هو فشل لاعبي ريال مدريد في استغلال النقص العددي في صفوف برشلونة، وهذا أمر وصفته الصحيفة ذاتها بـ"الكارثة".

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وغابت الفعالية الهجومية عن ريال مدريد لمدة 40 دقيقة (منذ الدقيقة 60 التي شهدت طرد تشيزتي بالإضافة إلى 10 دقائق الوقت الضائع)، ولم يتمكن الفريق من إزعاج برشلونة الذي اضطر مجبرا على العودة إلى الخلف.

الأمر اللافت هو نجاح برشلونة في فرض أسلوبه حتى مع النقص العددي، إذ نفذ لاعبوه عددا من الهجمات المرتدة كانت كفيلة بتشكيل خطورة على الفريق الأبيض، كما أن عناصر البلوغرانا كانوا يحاصرون نظراءهم في الميرنغي ومنعوهم من حرية التصرف بالكرة.

Lo de Flick es brutal. En dos meses, el Barça le mete 9 goles al Madrid. Nueve. Goles. Al Madrid. Pero Ancelotti es el mejor entrenador de la galaxia y tal. pic.twitter.com/rkv5QVVWAc — Dani Senabre (@danisenabre) January 12, 2025

اجتماع طارئ

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو ريال مدريد اجتماعا خلال الفترة القادمة من أجل تحليل وضعية الفريق بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن الرئيس فلورنتينيو بيريز والمدير التنفيذي لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز سيجتمعان مع أنشيلوتي في الأيام القليلة القادمة للعمل على سد ثغرات الفريق.

وبعد الخسارة لم يرغب أنشيلوتي في توجيه أصابع الاتهام لأي شخص سواء في الإدارة أو اللاعبين، لكن الحقيقة الواضحة تتمثل في ضرورة تعزيز الفريق -وفق الصحيفة المقرّبة من النادي الملكي- خاصة وأن ريال مدريد سقط أمام البارسا بنتيجة (2-9)، في إشارة منها إلى مباراتي الدوري الإسباني (0-4) ونهائي السوبر.

وأكدت أن الشيء الوحيد الذي تعتقد الإدارة أنها قادرة على فعله فيما يتعلق بمسألة التعزيزات هو إعادة النظر في مركز الظهير الأيمن في الميركاتو الحالي، على أن يتولى أنشيلوتي مسألة البحث عن خيارات أخرى لمركز قلب الدفاع من اللاعبين المتوفرين حاليا.

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وأوضحت "كانت فكرة أنشيلوتي في المباريات المهمة هي الاستعانة بفيديريكو فالفيردي في مركز الظهير لكن المدرب خسر خدمات لاعبه في وسط الملعب، الأمر الذي جعله يتخلى عن هذه الفكرة، بالإضافة إلى أن لوكاس فاسكيز لم يظهر بالشكل المطلوب".

وعليه فإن الإدارة ستحاول مجددا التوقيع للإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وحتى قبل نهائي السوبر الإسباني، نجح الفرنسي أوريلين تشاواميني في دوره الجديد بمركز قلب الدفاع، وبالتالي فإن التوقيع مع لاعب آخر مستبعد تماما، على أن يكون بديل الفرنسي هو الشاب راؤول أسينسيو، وفق "ماركا".

ملامح بيريز تكشف الأزمة

وعلى مستوى الإدارة، فإن بيريز بات منزعجا جدا من الخسارة "ليس لعدم التتويج بالسوبر الإسباني وليس أيضا بسبب صفارات الاستهجان التي تلّقاها الفريق وإن كانت مزعجة، بل يتعلق الأمر بكيفية تعرض ريال مدريد لهزيمتين مدويتين هذا الموسم أمام برشلونة".

Florentino Perez is watching. pic.twitter.com/ogK5Nr1IHO — Madrid Zone (@theMadridZone) January 12, 2025

وأتمت الصحيفة "ما حدث كان صعبا للغاية على الريال. يكفي النظر إلى وجه فلورنتينو بيريز أثناء المباراة لمعرفة ما يعيشه الرجل، الآن ستكون هناك أيام للتفكير لكن دون اتخاذ قرارات كبيرة بسبب ضيق الوقت وازدحام جدول المباريات".

ويسعى ريال مدريد لمداواة جراحه عندما يستضيف سيلتا فيغو يوم الخميس المقبل ضمن الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو.