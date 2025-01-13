نيمار تقاضى 50 مليون يورو عن كل مباراة من الهلال في 2024

جنى البرازيلي نيمار لاعب الهلال أموالا طائلة من النادي السعودي خلال العام المنصرم 2024 رغم أنه بالكاد شارك في بعض الدقائق.

وغاب نيمار عن "الزعيم" عاما كاملا تقريبا بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تعرّض لإصابة جديدة (تمزق في العضلة الخلفية) غيبته عن الملاعب لشهر ونصف.

وبغض النظر عن هذا الغياب الطويل لنيمار، فإن النجم البرازيلي (32 عاما) تسلم راتبه كاملا من حامل لقب الدوري السعودي البالغ 101 مليون يورو.

Neymar received whopping €101 million in 2024. He played two matches and in total 42 min. Must be some sort of world record! pic.twitter.com/V3oXu7gJLB — Petri Pekkarinen (@thepetri) January 11, 2025

ولعب نيمار مباراتين فقط خلال عام 2024 الأولى ضد العين الإماراتي والثانية أمام الاستقلال الإيراني وكلاهما في مرحلة الدوري من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك اللاعب البرازيلي ضد العين لنحو 13 دقيقة، في حين وطأت قدماه أرض الملعب لمدة 29 دقيقة ضد الفريق الإيراني، مما يعني أن مجموع دقائق نيمار خلال العام الماضي بلغ 42 دقيقة فقط.

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وبالنظر إلى عدد الدقائق مقارنة بالراتب السنوي لنيمار، يكون اللاعب قد تقاضي المبلغ المذكور بالآلية التالية حسب موقع "فوت ميركاتو" (footmercato) الفرنسي:

50.5 مليون يورو عن كل مباراة.

2.4 مليون عن كل دقيقة.

1.1 مليون يورو عن كل لمسة كرة.

🇧🇷💰 Neymar Júnior recibió ¡€101 MILLONES! por jugar tan solo DOS PARTIDOS (42 minutos) con la camiseta del Al-Hilal durante 2024. En ese lapso, sumó 45 toques, lo que significa que ganó €2.2M por cada vez que TOCÓ LA PELOTA. Increíble. 😳 pic.twitter.com/KKJkyXEeWP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 9, 2025

يُذكر أن نيمار كان قد انضم للهلال في أغسطس/آب 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت 90 مليون يورو، وينتهي عقده مع الزعيم في يونيو/حزيران القادم.

ومنذ انضمامه لبطل الدوري السعودي لعب نيمار 7 مباريات فقط بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 428 دقيقة.

مستقبل نيمار

وفي أحدث التطورات المتعلقة بمستقبل اللاعب أكدت تقارير برازيلية أن نيمار لن يجدد عقده مع الهلال وسيغادر الفريق مجانا في صيف العام الجاري 2025.

وحسب موقع "يو أو إل سبورت" (UOL sport) البرازيلي فإن هناك احتمالين لنيمار، الأول العودة إلى البرازيل والثاني الذهاب إلى الولايات المتحدة والتوقيع لإنتر ميامي واللعب مجددا إلى جوار صديقيه وزميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.