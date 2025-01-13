مدرب ليفربول خائف من مواجهة نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي

أشاد أرنه سلوت مدرب ليفربول بفريق نوتنغهام فورست، اليوم الاثنين، مؤكدا أن فريقه سيكون في مهمة صعبة لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يتواجه الفريقان على ملعب سيتي جراوند في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أن ليفربول لم يخسر خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، فإن سلوت كان يدرك أن فريق فورست بقيادة مدربه نونو إسبريتو سانتو منافس خطير.

وفورست هو الفريق الوحيد الذي تغلب على ليفربول في الدوري هذا الموسم، إذ حقق فوزا مفاجئا 1-صفر على ملعب أنفيلد في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، متقدما بفارق 6 نقاط عن فورست صاحب المركز الثالث.

وقال سلوت للصحفيين قبل مواجهة الفريقين بالدوري غدا الثلاثاء "قلت دائما إن أفضل وقت للحكم على جدول الترتيب يكون في منتصف الموسم. إنهم في مستوى بقية الفرق، لذا فهم بالتأكيد فريق ينافسنا بجانب الفرق الأخرى".

وأضاف "إذا نظرت لطريقة لعبهم ونتائجهم، ستجد أنهم يستحقون الفوز، وسيكون تحقيق نتيجة إيجابية تحديا صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح سلوت أنه بالرغم من أن الخسارة كانت مؤلمة في هذه الأثناء، فإن نتيجة كتلك أمامهم لم تعد لتبدو وكأنها صادمة.

وقال المدرب الهولندي "أتوقع أن تكون الأجواء (في ملعب سيتي جراوند) مشحونة منذ البداية، لذا فإن هذا يجعل من المهم للغاية الحد من السماح لهم بالهجوم أكثر".

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وأضاف "إنهم فريق نادرا ما يستقبل أهدافا. إنهم لا يخاطرون كثيرا في بناء اللعب، لذا عندما يفقدون الكرة، فإنهم يمتلكون العديد من اللاعبين خلفها ويدافعون بـ11 لاعبا".

وحقق فورست 7 انتصارات متتالية بكافة المسابقات، بعدما كان يصارع الهبوط الموسم الماضي قبل أن يحتل المركز السابع عشر في النهاية.

وقال سلوت "إنهم يمتلكون فريقا مجتهدا بدون الكرة، ويمكنهم أيضا الاحتفاظ بالكرة. (المهاجم) كريس وود مثال جيد للغاية على ذلك".

وأردف "سجلوا أهدافا وشكلوا تهديدا كبيرا من خلال الهجمات المرتدة، لكنهم يتمتعون أيضا بالجودة عندما يريدون اللعب بالكرة. قام نونو بعمل رائع في تنفيذ أسلوب لعب يناسب اللاعبين".